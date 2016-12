Moda Frumusete Sanatate Relatii Lifestyle Astro Go out 169931566398450 Esti Egirl? Login | Creeaza cont STIRI MONDENE | TAROT | FELICITARI | LOOKBOOK | CONCURSURI | FORUM | MEDICAMENTE

3 obiecte pe care sa i le faci cadou lui Mos Craciun 3 obiecte pe care sa i le faci cadou lui Mos Craciun



In fiecare an, de cum incepe luna decembrie, deja ne gandim la ce sa ii cerem Mosului. Daca am fost cuminti sau nu, la varsta asta, din fericire, nu ne mai intreaba nimeni. Sau poate ca Mos Craciun stie deja, ca oricum vede totul. Dar la el s-a gandit cineva vreodata? Noi am facut un top 3 al cadourilor potrivite pentru a i le darui celui care ne bucura an de an.

In fiecare an, de cum incepe luna decembrie, deja ne gandim la ce sa ii cerem Mosului. Daca am fost cuminti sau nu, la varsta asta, din fericire, nu ne mai intreaba nimeni. Sau poate ca Mos Craciun stie deja, ca oricum vede totul. Dar la el s-a gandit cineva vreodata? Noi am facut un top 3 al cadourilor potrivite pentru a i le darui celui care ne bucura an de an.