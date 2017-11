Fă cunoștință cu primele “Gift Concierge” care aduc Cadouri de lux în România

Ce puteți vedea în cadrul Galeriei de cadouri de lux?

De ce s-a deschis Galeria MyMan?

Cum și când a început povestea MyMan?

Planuri de viitor

Cadouri scumpe poți găsi oriunde, însă un cadou de lux ține de unicitate și de intuirea corectă a dorințelor - aici intervin primele Gift Concierge din România, Elena Miu și Corina Cristian. Cele două sunt co-fondatoarele MyMan.ro și consiliază persoanele interesate de lux în a găsi și oferi cadoul perfect, indiferent că este vorba de o aniversare, sau de un gest între doi parteneri de business. Din luna noiembrie, ele au deschis porțile unei Galerii într-o vilă din București unde își vor prezenta colecția unică de obiecte și decorațiuni.După 10 ani în online,și celor pentru bărbați, în care va expune permanent obiecte de lux din colecția sa și va oferi consiliere în găsirea cadoului perfect.Lansarea Galeriei are loc pe 10 noiembrie, într-un ambient istoric și artistic.Galeria este unică în România și se dedică în principal clienților interesați de obiecte de colecție din zona business și corporate. Atât bărbații, cât și femeile sunt bineveniți ori de câte ori vor să descopere cadoul perfect ca să-și arate aprecierea.Co-fondatoarele,, oferă consultanță în cadrul galeriei. Cele două co-fondatoare identifică nevoile clienților, se documentează și îi ajută să dăruiască atenția cuvenită în materie de cadouri de bun gust și calitate, potrivite pentru orice ocazie.“Nu mai este de ajuns să vinzi un produs, fie el și de lux, mai ales dacă eticheta are mai mult de două zerouri. Cei care își doresc aceste produse se așteaptă să primească sfaturi de la un cunoscător fin al dorințelor și psihologiei din spatele unui cadou, și asta într-un timp cât mai scurt”adaugă Elena Miu.Galeria va expune în timp, iar cele mai multe sunt din categoria statuetelor din bronz. Din colecție fac parte șiToate aceste obiecte sunt create și fabricate exclusiv în, pe care nu le mai găsești nicăieri în România.Unele din cele mai scumpe produse sunt șahurile de lux, care pornesc de la 360 de lei, iar cel mai scump set ajunge la 19 950 lei, fiind un șah de colecție realizat din bronz și aur 24K.„Oamenii caută altceva. Noi încercăm să educăm publicul prin aceste obiecte de colecție, care au background artistic sau istoric. Produsele au o poveste, transmit un mesaj. Oamenii s-au săturat de clasicele cadouri, vor să surprindă sărbătoritul cu ceva inedit, și să îi ofere cadou acel ceva care să transmită un mesaj, sa aibă o istorie în spate și să dăinuie în timp”, povestește Elena Miu.Un showroom fizic MyMan nu s-a aflat printre planurile de început ale fondatoarelor. Însă, acesta a început să-și ceară drepturile de-a lungul timpului, fiind susținut de vocea clienților.Alegerea locației a fost parterul unei vile, aproape de Foișorul de Foc, departe de agitația centrelor comerciale, pentru ca totul să fie mai intim.„Fiind de 10 ani pe piață, am avut și un punct de ridicare a produselor MyMan, chiar în biroul nostru. Putem să-l numim ‘mic showroom’, pentru că aveam câteva produse expuse, iar clienții care veneau să-și ia comenzile le admirau mereu. Tot ei ne-au îndemnat în nenumărate rânduri să deschidem un loc fizic, pentru că au nevoie de asta, ca să poată interacționa atât cu noi, cât și cu colecția mai rapid”, povestesc fondatoarele.Și așa au și făcut. Iar azi, MyMan nu mai este doar un punct de ridicare, ci un showroom tip Galerie cu un aer vintage, pentru gusturi fine, unde poți admira mai multe produse, dintr-o gamă mai variată față de ceea ce găsești pe site, aflăm de la Elena Miu.„Nu am vrut doar un magazin de cadouri, ci un concept unic, o galerie cu produse de lux, unde clientul să studieze atent și în liniște produsul dorit, să-i înțeleagă povestea. Astfel, poate intra mai repede în atmosfera magazinului, care ne dorim să fie una ușor istorică și artistică, la fel ca multe produse MyMan”,ne spune Corina Cristian.Magazinul online de cadouri pentru bărbaţi, MyMan.ro, a fost deschis la finalul lui 2007 de antre­prenoarea Elena Miu, împreună cu sora sa, Corina Cristian.Au început cu băuturi fine (whisky, cognac, şampanie premium), tra­bucuri din Republica Dominicană, brichete și pipe de lux.MyMan a fost furnizor pentru multe companii din domeniul bancar, financiar, asigurări, auto, care aveau nevoie de cadouri corporate în perioada Sărbătorilor de Crăciun și Paște.Ideea afacerii i-a venit din experienţa personală, surprinsă fiind de lipsa ofertelor din online-ul românesc, la momentul respectiv foarte puţin dezvoltat.„Prin 2007, navigând prin magazinele din România, aveai impresia că noţiunea de "cadou" se reduce la tricouri, căni sau gadgeturi şi articole «haioase»“, îşi aminteşte antreprenoarea care are o experienţă de 11 ani în real-estate.Afacerea a crescut în timp datorită calității și originalității produselor, precum și conceptului de „gift concierges”. Iar cu aceste puncte importante echipa MyMan dorește să meargă mai departe.„Ne dorim ca fiecare client să fie încântat de ceea ce a găsit la noi, așa că eu și sora mea suntem un fel de ghizi în galeria produselor noastre, pentru a oferi toate informațiile necesare”,ne spune Elena Miu.În ceea ce privește produsele, antreprenoarele plănuiesc să aducă în piața românească șampanii premium și vinuri din crame românești de înaltă calitate, recunoscute în lume și în Europa, dar mai puțin în România.Prin aceste produse, echipa MyMan dorește să atragă în special consumatorii fini, dar și să educe un public mai larg în această direcție.Pe lângă produse, la nenumărate cereri ale clienților, echipa MyMan a creat unul din cele mai vizitate bloguri de idei de cadouri . Așa că un alt plan important este actualizarea continuă a editorialelor, pentru a pune accentul pe „gift concierge” și a ajuta clienții să facă cele mai inspirate alegeri de cadouri de lux.Mai multeîn cadrul Galeriei poți vedea și pe canalele oficiale MyMan de Youtube sau Facebook