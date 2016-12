Cum au ajuns femeile sa fie privite ca inferioare barbatilor in trecut?

In istorie, perioadele marcate prin revolutii culturale, politice si economice au fost urmate intotdeauna de schimbari pozitive ale pozitiei femeii in societate, si atunci ca si in prezent femeile putand aspira la un statut de egalitate cu barbatii gratie imbunatatirii conditiilor generale de viata.



Nu barbatii ci greutatile traiului de zi cu zi au pus constant in trecut femeia intr-o stare de inferioritate, femeile neputand face fata cerintelor muncii fizice intensive si pierzand din acest motiv teren in fata barbatilor. Astfel au si aparut de fapt asa-numitele femei "casnice", respectiv femeile responsabile cu cresterea copiilor si ingrijirea locuintei personale.



In zilele noastre, la fel ca si in alte perioade mai fericite din punct de vedere economic, femeile se bucura de un statut social net superior raportat la ceea ce se intampla in urma cu doar o suta de ani, ele putand ocupa acum pozitii profesionale de mare raspundere, bine platite, si fiind la fel de respectate si chiar temute precum colegii lor barbati.



Feminismul a jucat si joaca un rol important pentru emanciparea femeii moderne, dar este foarte probabil ca mai degraba progresul tehnologic si industrializarea puternica a zonelor urbane sa fi ridicat femeile la un statut superior in societate si mai putin ideile promovate de miscarea feminista care sunt, nu de putine ori, confuze chiar pentru femei, ce sa mai zici despre barbati.



Inteligenta si abilitatile profesionale si sociale ale unei persoane pot fi foarte bine puse in valoare mai ales in perioadele de prosperitate economica, astfel femeile putand intra in competitie directa cu barbatii si reusind nu de putine ori sa se impuna ca lideri politici, manageri sau profesionisti foarte bine pregatiti la locul lor de munca.



Femeile casnice nu au disparut complet, ele continuand sa fie prezente si in timpurile noastre moderne, dar acest lucru se intampla doar pentru ca asa aleg aceste femei sa isi traiasca viata, obiectivele lor diferind de cele ale femeilor de cariera sau ale femeilor puternice cum mai sunt numite acestea.



Nu se poate spune la modul real ca o femeie casnica ar avea un statut inferior barbatilor, dar se pastreaza inca o mentalitate mai veche care aseaza aceasta categorie de femei pe o pozitia sociala inferioara doar pentru faptul ca ele prefera sa creasca copii si sa aiba grija de treburile gospodaresti si nu sa puna prioritar accentul pe o cariera de mare succes.



Istoria ne ajuta sa intelegem rolul jucat de femei pe parcursul evolutiei societatii umane, nu putine fiind in trecut femeile care au schimbat inspre bine cursul evenimentelor, au marcat o epoca istorica sau care au impus legi, norme sociale si/ sau culturale in urma cu sute si mii de ani, intr-un mod nu foarte diferit de ceea ce se intampla in vremurile moderne.



Este prin urmare gresit sa se creada ca doar de curand femeile ar fi castigat in sfarsit o pozitie mai buna in societate gratie miscarii feministe si emanciparii femeii, si in trecut la fel ca si in prezent femeile reusind sa se bucure de mai multe drepturi si privilegii in special in perioadele de inflorire economica cand inteligenta si abilitatile personale primeaza in fata muncii fizice si a fortei brute.



Daca este sa tragem o concluzie la finalul acestui articol, putem spune ca femeia nu a fost opresata de-a lungul istoriei de catre barbati, asa cum se crede de regula, ci ca femeile au cunoscut si perioade mai putin fericite, respectiv conditii de viata mai dure (traite deopotriva de barbati si femei), dar si perioade mai fericite, cand egalitatea intre sexe si rolul major jucat de femeile acelor vremuri in tot ceea ce tinea de evolutia politica, sociala si culturala a unei natiuni nu reprezentau doar vorbe in vant.



In prezent, la fel ca si in trecut, femeile au un cuvant greu de spus si vor continua sa se impuna ca o forta in societate si pe viitor, dar este foarte posibil ca in cazul unor conflicte armate, a unor mari calamitati naturale si alte astfel de evenimente nefericite, femeile sa piarda mult din statutul lor actual, iar barbatii sa se impuna din nou ca "superiori" femeilor doar pentru ca sunt mai puternici si pot aduce mai multa ordine si echilibru acolo unde femeile nu vor putea face fata unor situatii-limita din cauze strict anatomice, femeile fiind mai fragile decat barbatii din punct de vedere fizic.