Femeile sunt discriminate in industria de marketing!

In ciuda succesului inregistrat de femeile din intreaga lume in industria de marketing, profesionistele care activeaza in acest domeniu sunt privite ca mai putin valoroase de catre clientii lor decat colegii lor barbati, fiind vorba aici exclusiv despre discriminare pe baza de sex si nicidecum despre date statistice care sa indice faptul ca femeile ar fi inferioare d.p.v. profesional barbatilor in industria de marketing.



Aceasta este concluzia unui studiu desfasurat de compania internationala de marketing WordStream (membra a programului de parteneriat initiat de compania Google) cu privire la statutul real al femeii in industria de marketing si modul in care sunt evaluate aceste profesioniste in prezent de catre clientii care apeleaza la serviciile unei companii de marketing.



Procentual, femeile care activeaza in marketing inregistreaza un punctaj mai scazut cu 21% fata de colegii lor barbati, aceasta discrepanta aparand constant indiferent de calificarile si performantele ridicate la locul de munca aratate de profesionistele din industria de marketing.



Este un scor care indica in mod evident discriminarea pe baza de sex a femeilor care lucreaza in acest domeniu de interes, o discriminare care nu se bazeaza pe experienta profesionala si/ sau pe calificarile angajatilor din marketing ci exclusiv pe diferentierea dupa sex.



Conform studiului intreprins de WordStream, femeile din industria de marketing care detin calificari si experienta profesionala mai bogata sunt privite mai putin favorabil decat colegii lor barbati cu mai putina experienta si mai putin calificati, iar aceasta bila neagra este acordata de catre chiar clientii industriei de marketing care inca nu se stie de ce prefera sa ia mai in serios profesionistii barbati si nu femeile.



Desi nu se cunosc in detaliu mecanismele care dirijeaza increderea clientilor din marketing mai degraba catre profesionistii barbati decat catre femei, s-a stabilit faptul ca aceasta este starea de lucruri la ora actuala, barbatii fiind probabil mai priceputi sa isi convinga clientii sa investeasca fie si in campanii de marketing cu sanse mai mici de succes, pe cand femeile care activeaza in acest domeniu prefera sa prezinte clientilor o oferta solida, realista, precum si riscurile reale la care ar putea fi expusi clientii lor.



Onestitatea in afaceri nu este prin urmare o politica buna, femeile din industria de marketing trebuind probabil pe viitor sa preia cate ceva din experienta colegilor lor in "relatiile cu publicul" si sa isi vanda produsele si serviciile mai agresiv, dar si mai putin onest pentru a castiga astfel increderea clientilor care se pare ca prefera exact acest tip de partener de afaceri pe segmentul de marketing.



Interesant este si faptul ca inclusiv clientele femei au notat negativ profesionistele din marketing, si aici fiind preferati mai degraba barbatii decat femeile. Studiul intreprins de catre compania WordStream ofera astfel niste date complet surprinzatoare, mai nimeni neasteptandu-se ca in prezent femeile sa nu fie cotate la superlativ in industria de marketing.



Aceasta fiind totusi realitatea, femeile vor fi probabil obligate sa faca niste compromisuri majore pentru a ajunge din urma pe colegii lor barbati, fiind clar faptul ca ele sunt discriminate pentru ca sunt femei si nicidecum pentru ca nu ar fi niste profesioniste foarte pricepute in domeniul lor de activitate.