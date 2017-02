Curly, un nou beauty salon si o multitudine de posibilitati

Se spune ca frumusetea sta in ochii privitorului. Doar ca...vremurile in care poetii isi cautau muzele au cam apus. Astazi suntem in era vitezei de procesare si de informare, astazi avem timp de “vazut, placut” si...cam atat. Iar “privitorul” cel mai greu de satisfacut esti chiar TU, in fiecare dimineata, cand te privesti in oglinda.Adevarul este ca fiecare femeie are periodic nevoie sa-si aminteasca ca este frumoasa. Indiferent ca esti o business woman cu un program mereu incarcat si imaginea impecabila este unsau chiar daca esti o sustinatoare a spiritului rebel, din cand in cand meriti sa te desprinzi de rutina sau tumultul cotidian si sa te lasi rasfatata. Iar din ianuariea fost deschis salonul care ti se potriveste perfect, Curly Curly este mai mult decat un salon de frumusete, este locul in care tu ai sa vii de cate ori vei vrea o pauza de la agitatie si o portita catre relaxarea mult asteptata. Pentru ca e destul de dificil pentru o femeie sa gaseasca totul intr-un singur loc, cei de la Curly si-au propus sa ofere celor care le trec pragul o experienta unica si “o stare plina de roz” – dupa cum au declarat deja unele dintre cliente.Indiferent cat de buni ar fi stilistii, clientele cauta o atmosfera prietenoasa, un loc in care sa se destinda si se simta rasfatate. Acesta este motivul pentru care anumite saloane cu renume raman fara cliente. Nu ofera suficienta atentie detaliilor de acest gen. La Curly te vei simti ca acasa. De fapt mai bine, pentru ca aici esti centrul atentiei fara sa depui niciun efort. Incepand de la designul interior incredibil de feminin si calduros si pana la atitudinea stilistilor, ai sa simti ca iti place si ca vrei sa fii acolo – inca din primul moment.Mentalitatea echipei este una pro-activa, orientata inspre nevoile clientilor si inspre inovatie, indiferent de provocare. Fie ca intalnesc cliente extrem de hotarate care stiu exact care este schimbarea pe care si-o doresc, fie efectiv isi doresc un nou look – dar au nevoie de consiliere si recomandari in acest sens, toti cei care trec pragul Curly vor avea un zambet pe buze la plecare. Acesta este obiectivul principal al fiecarui angajat Curly. Si, inca din prima zi, obiectivul a fost atins cu succes. Clientele isi zambesc in oglinda, se bucura de o vizita placuta si promit sa revina cat mai curand.Deschiderea salonului Curly este in sine un act curajos. In domeniul lor concurenta este incredibila, clientele isi spun cuvantul de indata ce un serviciu nu se ridica la nivelul asteptarilor. Pe scurt, nu este deloc usor sa te numesti profesionist intr-o industrie atat de alerta si pretentioasa precum cea a frumusetii. Dar Curly a avut un inceput frumos si promite sa se mentina intr-o continua ascensiune. Stilistii din echipa sunt perfectionisti, talentati si prietenosi. La capitolul produse nu se lasa mai prejos. Folosesc cele mai bune game de produse profesioniste si acest lucru se vede in calitatea serviciilor lor.Tendintele de frumusete se schimba de la o zi la alta, moda evolueaza in contraste interesate promovand cand sofisticatul si indraznetul cand naturalul si delicatetea acestuia. In felul acesta doar profesionistii cu adevarat pasionati de meseria lor reusesc sa faca performanta. E nevoie de multa ambitie pentru a fi vesnic cu un pas inaintea competitiei, insa echipa Curly are acest atu in maneca deja.