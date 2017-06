Fii stralucitoare in fiecare zi!

Un studiu realizat dein 2010 arata ca femeile care locuiesc in mediul urban sunt cu pana la 22% mai predispuse la imbatranirea pielii si aparitia petelor. Efectele negative ale poluarii asupra pielii, semnalate de medicii dermatologi, necesita solutii rapide si la indemana.Acelasi studiu subliniaza si faptul ca femeile care locuiesc in medii cu nivel de poluare ridicat (orase si, in special, suburbii) intampina probleme mai mari legate de curatarea si hidratarea tenului, decat femeile care locuiesc in medii cu nivel de poluare mai scazut.Specialistii au incercat sa raspunda la o intrebare: stiu femeile din zilele noastre sa isi curete tenul in profunzime? Cercetatorii au descoperit ca microparticule de impuritati reziduale, care provin din gazele de esapament ale masinilor sau chiar din fumul de tigara, sunt prezente in aer si, evident, pe pielea noastra. Asadar, solutia potrivita pentru o piele sanatoasa ar fi ca noi sa invatam sa ne curatam pielea cu produse care contin ingrediente naturale.Daca nu ai inca un ritual de ingrijire dedicat tenului tau, ar fi timpul sa ti-l faci. Si, indiferent care sunt produsele tale de curatare pentru uz zilnic, ar fi ideal sa folosesti - cel putin o data pe saptamana - o masca pentru fata. Masca peel-off cu miere de Manuka 7th Heaven este dedicata curatarii eficiente a tenului tau. Mierea de Manuka , plinade antioxidanti,este renumita pentru efectele ei antibacteriene si detoxifiante. Mai mult decat atat, mierea hraneste pielea si reduce semnele imbatranirii pielii. Iar extractul de iasomie, pe care aceasta masca il contine, aduce un aport de ingrijire si hidratare considerabil. Daca visezi la un ten curat, reimprospatat si stralucitor, ar fi bine sa nu mai stai pe ganduri si sa introduci cat mai curand aceasta masca in ritualul tau de ingrijire saptamanala. Te va ajuta sa elimini impuritatile care iti incarca porii si sa-ti protejezi tenul de efectele nocive ale poluarii.Asa cum spune si studiul: „Nu putem sa traim cu totii intr-o bula de cristal, insa avem la indemana o multime de solutii inovatoare de curatare pe care nu trebuie sa le ignoram”.Nu astepta pana cand tenul tau este vizibil afectat de factorii exteriori de poluare si stres. Foloseste masca peel-off cu miere de Manuka 7th Heaven si fii stralucitoare in fiecare zi!Link research: http://www.elle.com/beauty/makeup-skin-care/a26763/soap-operas/