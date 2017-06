Fii stralucitoare in fiecare zi! #Concurs

Un studiu realizat de Journal of Investigative Dermatology in 2010 arata ca femeile care locuiesc in mediul urban sunt cu pana la 22% mai predispuse la imbatranirea pielii si aparitiapetelor. Efectele negative ale poluarii asupra pielii, semnalate de medicii dermatologi, necesita solutii rapide si la indemana.Acelasi studiu subliniaza si faptul ca femeile care locuiesc in medii cu nivel de poluare ridicat (orase si, in special, suburbii) intampina probleme mai mari legate de curatarea si hidratareatenului, decat femeile care locuiesc in medii cu nivel de poluare mai scazut.Specialistii au incercat sa raspunda la o intrebare: stiu femeile din zilele noastre sa isi curete, hidrateze si tonifice tenul in profunzime?Daca nu ai inca un ritual de ingrijire dedicat tenului tau, ar fi timpul sa ti-l faci. Si, indiferent care sunt produsele tale de curatare pentru uz zilnic, ar fi ideal sa folosesti - cel putin o data pe saptamana - o masca pentru fata.Cunoscute si recunoscute pentru proprietile lor deosebite, mastile 7th Heaven ne ajuta sa avem acasa un ten ce ar straluci la fel de frumos doar daca am petrece timp intr-un salon specializat. Cu cateva minute de aplicare si cateva momente de rasfat obtinem un ten curat, hidratat, luminos si chiar mai tanar.Cum frumusetea dvs. este pentru noi importanta, impreuna cu partenerii nostri va oferim 3 seturi a cate 3 masti pentru un ten asa cum ne dorim!Ce trebuie sa faceti? Spuneti-ne care este reteta voastra pentru un ten frumos, natural?Cele 3 castigatoare vor intra in posesia a 3 masti ce le vor face diminetile mai frumoase!Doar comentariile valide intra in concurs si vor fi aprobate dupa o selectare preliminara!Mult success!