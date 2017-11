Peeling-ul chimic, intre mit si adevar

Tratamentele moderne sunt acum accesibile oricarei femei, atat la nivel de informatie cat si la nivel financiar. Nu pentru toate natura a fost generoasa, iar uneori nevoia de apela la tratamente este destul de mare si urgenta. Mai ales ca, de multe ori, un defect sau o problema ne poate clatina puternic increderea in noi iar ceea ce vedem in oglinda nu este pe placul nostru.



Astazi vom detalia un subiect disputat si discutat, si anume peeling chimic. Ce este? Cum functioneaza? Cine are nevoie?



Peelingul chimic este o procedura nonchirurgicală de imbunatatire a aspectului pielii fetei, a decolteului sau a mainilor, prin îndepartarea celulelor ‘’moarte’’ de la suprafata pielii. Agentii chimici tip peeling regenereaza pielea prin exfoliere si stimuleaza formarea de neocolagen in profunzime. Cam acesta este in linii mari marele proces despre care auzim din ce in ce mai multe pareri. Un procedeu modern, de mare ajutor si mai ales cu rezultate.



Daca un astfel de procedeu va tenteaza si considerati ca este potrivit nevoilor voastre, puteti alege in prima faza un peeling chimic superficial. Unul mai bland, dar cu rezultate. Acest procedeu are rezultate in cazul ridurilor foarte fine, petelor maronii superficiale, dar si punctelor negre, albe si cosurilor superficiale, pe care toate le uram.

Noi va incurajam sa incercati tratamente noi, in siguranta si mai ales de incredere. Nu trebuie sa lasam niciun factor extern sa ne stirbeasca increderea in noi, sa ne forteze sa punem mai mult machiaj si sa nu ne bucuram de natural. Putem incepe cu un tratament al fetei, si anul cu un peeling fata care ne ajuta sa radiem si pe plaja, cand nu purtam machiaj, si la munca dar si nunta celei mai bune prietene.



Succes si curaj fetelor!