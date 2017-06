Detoxifierea ficatului – primul pas in curele de slabire

Ficatul este glanda cea mai mare din corpul uman, avand rolul principal de a metaboliza mancarea absorbita, precum și de a detoxifia organismul de reziduurile ramase in urma digestiei.De exemplu, grasimea ingerata, fie din surse animale (carne, branzeturi), fie din surse vegetale, precum uleiurile si semintele, pot fi abrobite si utilizate de corp doar daca ficatul este sanatos si poate produce acid biliar. Acest acid biliar este apoi utilizat mai departe in intestine pentru absorbtia grasimilor,dar si a multor vitamine solubile in grasimi, precum vitamina A, D, E si K. De aceea, un ficat lenes poate determina lipsa de vitamine din organism si poate duce la alte probleme.Datorita rolului sau de a curata orice aliment care intra in organism, ficatul este cel care sufera in cazul consumului repetat de alcool, chiar si in cantitati mici, in cazul consumului de alimente, a mancarii procesate din comert (mezeluri), precum si dupa mesele care contin multe zaharuri. Chiar si bauturile carbogazoase cu indulcitori suprasolicita ficatul si duc la acumularea de toxine.Avantajul secolului 21 este ca exista acces la alimente si nutrienti care sa ajute functionarea ficatului. Daca in urmă cu 20 de ani o dieta haotica lasa amprente grave si scurta durata vietii, astazi sunt avute in vedere plante si extracte naturale pentru a remedia problemele hepatice.Curcumina este antioxidantul faimos al popoarelor estice, gasit in planta numita turmeric. Este usor de recunoscut datoria culorii puternice oranj, care poate varia spre galben sau spre roșu, in functie de soi. Curcumina este ingredientul cel mai usor de folosit in terapii si tratamente. Metoda de actiune este asemanatoare cu cea a alimentelor, el trece prin intregul sistem digestiv impreună cu restul mancarii si detoxifica organismul pe parcurs, fara a fi perceput drept chimical de catre corp.Curcumina este cu precadere folosita in cazuri medicale de hipertrigliceridemie, cand corpul stocheaza grasimea in exces din alimentatie in ficat. Acest lucru poarta denumirea de „ficat gras”, si este o inflamare cauzata de faptul ca ficatul nu mai poate face fata cu success unei diete dezechilibrate. Aici intervine cu succes curcumina, care ajuta ficatul sa isi relanseze functiile, sa curete grasimea in exces si să reducă per total colesterolul din corp.Curcumina nu trebuie consumata doar in scop medical, fiind recomandata si dupa mese copioase sau dupa diete si tratamente medicamentoase, pentru a ajuta functia ficatului. Este un ingredient natural care imbunatateste functia ficatului si care poate fi auto-administrat, deoarece nu are efecte adverse.Piperul negru contine piperine, care sunt de fapt compusii activi din piper. Recent, s-a descoperit importanta adaugarii piperului in timpul meselor: piperinele activeaza sistemul de procesare al grasimilor in corp si faciliteaza absorbtia tuturor nutrientilor.O masa la care se foloseste si piper nu va fi la fel de greoiae ca o masa la care se adauga doar sare. In plus, piperinele functioneaza mana in mana cu curcumina, pentru a activa functia de detoxifiere a ficatului. In produsele pentru slabit, se utilizeaza piperul sau chilli deoarece acestea contribuie la activarea organismului pentru a scadea in greutate, mai precis ajuta la procesul de accelerare a arderii grasimilor. De aceea, piperul negru este recomandat nu numai ca si condiment, ci si sub forma de capsula pentru a ajuta la slabire.Daca se poate invata din istoria medicinii, se poate lua ca reper medicina romanilor, popor longeviv si sanatos. Desi armatele romane aveau o dieta stricta, soldatii isi pastrau sanatatea cand calatoreau in regiuni noi cu ajutorul anghinarei uscate. Plina de antioxidanti, o frunza de anghinare dupa mese asigura buna functionare a ficatului.In plus, are un efect anti-microbial care ajuta ficatul sa se curete daca au fost ingerate alimente nocive, cu microbi. Extractele din anghinare stimuleaza secretia biliara si ajuta organismul sa elimine din grasimile in exces, reducand colesterolul. Anghinarea contine uleiuri esentiale care ajuta la refacerea celulei hepatice, avand si rol hepatoprotectiv. Silimarina este de obicei extrasa din anghinare, iar planta are rezerve puternice din aceasta substanta activa chiar si atunci cand este uscata.Desi functia de detoxifiere este neglijata, fara un ficat sanatos care sa protejeze de toxine, organismul ar fi mereu bolnav. Substantele toxice sunt ingerate in necunostinta de cauza, de la un cartof prajit prea puternic, la inghitirea pastei de dinti in timpul igienei zilnice, inclusiv inghitirea apei de la robinet. Ficatul este in mod constant in lupta cu substantele toxice, mai ales din ingrasamintele cu care sunt tratate legumele sau hormonii si antibioticele cu care au fost hranite animalele din care se prepara friptura.Ficatul este cel care sufera in cazul oricaror tratamente medicamentoase, de la antibiotic care exercita o presiune deosebit de negativa, la anticonceptionale si chiar alte tratamente orale eficiente. Din fericire, exista suficiente solutii naturale pentru indreptarea obiceiurilor gresite de alimentatie. O simplă vizita la medic sau la farmacist poate ajuta inainte de agravarea vreunei boli.Recent au aparut in farmaciile din Romania extracte hepatoprotectoare cu aceste ingrediente cheie. Un astfel de exemplu este produsul Terra Liver din gama B!TONIC, care este produs in Germania si poate fi administrat fara reteta. Se recomanda o cura de detoxifiere cam de 2-3 ori pe an, pe perioade de cate o luna mai ales dupa consumul de medicamente. In plus, ficatul poate fi ajutat dupa fiecare masa copioasa cu cate 1-2 capsule, pentru a-i usura functia si a minimiza efectele supra-alimentarii.Spre deosebire de durerile de cap, care sunt dese si semnalizeaza probleme minuscule, „durerile de ficat” sunt foarte rare si semnalizeaza probleme grave. Expertii in nutritie releva faptul ca ficatul nu doare, decat in cazuri foarte grave (tumori, marirea ficatului, hepatita acuta). Acel disconfort de sub coaste este de cele mai multe ori legat de o disfunctionalitate a colonului, pancreasului, fiere, nevralgii intercostale, ulcer gastrice etc. De aceea, ficatul nu doare decat in cazuri grave, cand se recomanda vizita la medic.Cand vine vorba de protectia ficatuluieste recomandat sa se ia in considerare primul pas esențial: detoxifierea ficatului. De-a lungul timpului, ficatul absoarbe ca toxinele si reziduurile alimentare si intocmai ca un filtru de masina, necesita curatare pentru o buna filtrare a micronutrientilor. Studiile expertilor in nutritie de la Universitatea din Viena pun acest pas in valoare pentru a evita experiența unui ficat obosit.