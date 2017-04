Intampinam caldura cu delicatete

Ti-ai pregatit garderoba pentru vara? Este din ce in ce mai cald si probabil te confrunti si tu cu aceeasi problema: “sari” din cizme direct in sandale? Schimbi paltonul pe rochite? Care sunt tendintele pentru sezonul cald? Intrebari si iar intrebari. Ca in fiecare an ti-ai propus safaci “schimbul” de sezon, sa ascunzi puloverele si caciulile si sa scoti de la naftalina rochitele sau tinutele lejere. Ca sa nu mai vorbim despre provocarea fiecarui sezon cald: “ai trecut la silueta de vara?”Daca ar fi sa facem un top al impedimentelor cu care se confrunta femeile an de an cu siguranta ne-ar da batai de cap cele mai la moda tendinte, formele de invidiat la care aspira orice femeie si…aspectele inestetice ale hainelor mulate prin care se vede lenjeria intima. Pana si specialistii atrag atentia asupra acestui aspect: este absolut inadmisibil ca lenjeria intima(marginile acesteia) sa se vada prin pantaloni, fuste sau rochii.Si atunci, ce este de facut? Orice femeie are in sifonier cel putin o piesa vestimentara mulata– si cel putin orice femeie si-ar dori sa-si poata pune in evidenta corpul intr-un mod estetic care sa atraga admiratia. Renuntam la lenjerie? Ah, un vis al barbatilor, insanu si unul al femeilor.Solutia nu a incetat saaparanici in acest caz. Lenjeria intima tanga, fara cusaturi . Nu degeaba Adesgo troneazade atatia ani in preferintele feminine autohtone (si nu numai). Datoritaingeniozitatii lor si atentiei pe care o alocanevoilor femeilor, acestia au conceput lenjeria intima tanga fara cusaturi care este practic invizibila. Faracusaturi inestetice, farasase vadade sub o rochitamai mulatasau un pantalon de culoare deschisa.Asadar, te poti bucura de libertate totalade expresie respectand regulile de esteticain acelasi timp.Totusi, atunci cand iti personalizezi garderoba pentru noul sezon cald, ar fi bine sa mai iei cateva aspecte in calcul. Orice ar spune specialistii, este bine sa iti alegi tinute care sa se potriveasca corpului tau și sa iti avantajeze aspectul fizic. De exemplu, pantalonii cu talie joasa nu le avantajeaza pe femeile cu picioare scurte. Sau, tine cont de faptul ca nuantele inchise ale hainelor nu sunt neaparat un secret pentru silueta– ele pot exprima un stil sters si care nu iese deloc in evidenta. Asta nu inseamna sa alegi doar culori intense – ci sa pastrezi un echilibru cromatic care sa se potriveasca nuantei pielii tale, culorii parului, ochilor si asa mai departe.Si, pentru ca tot te pregatesti pentru vara si vei vrea cate o pereche de pantofi pentru fiecare tinuta– ai in vedere si faptul ca pantofii ieftini nu reprezinta neaparat o solutie isteata. De cele mai multe ori calapodul acestora este incorect si iti vor rani picioarele. In plus, poti oricand saramai “in drum”, daca acestia se rup din cauza calitatii proaste. Alege o pereche de pantofi de calitate și te vei bucura de ei mai mult decat un sezon.Si, poate cel mai important lucru de care trebuie sa tii cont este…ocazia. Fiecare tinuta trebuie oarecum asociata cu o ocazie. N-ai merge la o petrecere black&white imbracata in echipament sportiv, dar nici in rochie de searala un pool-party. Specialistii iti recomanda sa te accesorizezi “exotic” in anumite situatii – insa mereu vei tine cont de ocazia pentru care te imbraci si vei incerca sa pastrezi un echilibru estetic. Pana in cele mai mici detalii. Aici include desigur si lenjeria intima tanga, fara cusaturi – este un “must-have” fara drept de apel.In rest…bucura-te de soare și sa ai o vara in ton cu personalitatea ta!