B.U. lanseaza antiperspirantele roll-on in action

B.U. îmbogățește linia in action cu o, disponibile ȋn trei variante –și. Noile produse vin cu toate beneficiile antiperspirantelor B.U. in action:prezintă o formulă de protecție care minimizează riscul de reacții alergice:este un complex de antiiritanți care protejează pielea împotriva iritațiilor.are dublu rol datorită: luptă împotriva mirosului neplăcut ȋn timp ce parfumul antiperspirantului se activează treptat, devenind din ce ȋn ce mai intens.are în compoziția sacare ajută la asigurarea unui plus de protecție și menținerea pielii axilei uscată pentru mai mult timp.Fiecarevine într-un ambalaj ergonomic de 50 ml, uşor de manevrat şi cu sistem de ȋnchidere perfect etanş, calităţi ce transformă produsul ȋn cel mai bun prieten pentru a fi transportat ȋn călătorii, ȋn geanta de sală sau de zi.Indiferent de activităţile unei zile, protecţia şi senzaţia de prospeţime asigurate de noile roll-ons oferă extra-dozele de feminitate şi ȋncredere ȋn sine pe care le merităm.