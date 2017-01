Inainte sa te cunosc

“You only get one life. It's actually your duty to live it as fully as possible.”



Daca vrei un film la care sa plangi, sa simti cum ti se opreste respiratia, cum propria ta inima sufera pentru tragedia actorilor principali, acesta este castigatorul: “Me Before You”.



Este cu adevarat un film de dragoste, extrem de emotionant, dramatic, intens, romantic si frumos, care iti face sufletul sa vibreze. Incearca sa surprinda faptul ca uneori, desi oamenii vad dragostea ca pe o emotie puternica, ce pune brusc stapanire pe tine, ea este o alegere, de fapt.



Personal, filmul mi-a dat in permanenta senzatia de prezent, de realitate, fara exagerari. Cadrele sunt linistite, scenele nu sunt exagerate, iar actorii sunt perfect alesi pentru rolurile lor.



Inspirat din cartea lui Jojo Moyes, filmul urmareste povestea lui Lou (Emilia Clarke), o tanara care isi pierde locul de munca, de la cafenea, dintr-un orasel prea mic si lipsit de alte perspective. Totodata, e surprinsa si povestea lui Will (Sam Claflin), un barbat de succes, sarmant, dar care, dupa un accident, ramane paralizat, intr-un scaun cu rotile, e parasit de femeia iubita si nu mai vede nici un motiv pentru a trai. Familia lui o angajeaza pe Lou pe post de infirmiera. Aceasta este un personaj extrem de ambitios si incapatanat, care face toate eforturile pentru a-l convinge pe Will ca viata merita din nou traita. Insa dragostea ei va fi insuficienta sau poate va reprezenta exact acel strop de iubire de care el avea nevoie pentru a alege sa moara.



Povestea de dragoste din discutie se intalneste in majoritatea viselor tinerelor. O poveste despre cum e sa-ti gasesti iubirea adevarata si despre puterea de a lua viata in piept, indiferent de ce obstacole arunca inspre tine. Mi-a placut faptul ca este un film si despre demnitatea de a fi om dupa cum crezi tu de cuviinta, nu dupa cum iti dicteaza societatea. Chiar de nu veti plange (desi ma indoiesc!), cu siguranta veti aprecia regia marca Thea Sharrock, scenariul si jocul actoricesc.



Dupa acest film, al carui final tragic m-a intristat, am servit un pahar de vin rosu, in ton cu rochia lui Lou. Sa cinstim... pentru dragoste! Noroc!