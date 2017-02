Daca ai asteptari mari de la acest film, din punctul de vedere al scenariului, sfatul meu este sa stai acasa, pe canapeaua ta. Daca insa vrei sa te bucuri de un adevarat spectacol 3D, atunci mergi la cinema, pentru ca nu vei regreta.



Cel mai mult, de acest film se vor bucura fanii domeniului fantasy, pentru ca este plin de scene cu arte martiale si lupte traditionale, presarate din belsug cu efecte speciale.



In rol principal se afla Matt Damon, un soldat mercenar european, care ajunge in China in cautarea pulberii negre, facandu-se referire la praful de pusca. Insotit de tovarasul sau Pero, William (Matt Damon) trece printr-o multitudine de primejdii pentru a ajunge in China, de unde vrea sa fure praful de pusca, un produs extrem de apreciat si valoros in Europa natala. Eroul insa se trezeste intr-o lupta cu dragoni, bestii ce ataca o data la 60 de ani, pentru a-i pedepsi pe imparatii chinezi, vestiti din cauza dorintei lor de a se imbogati continuu. Astfel, William este reeducat in spiritul virtutilor (curaj, modestie, disciplina).



Din nefericire, filmul foloseste aceeasi formula tipica si obosita a blockbusterului american, ceea ce face ca scenele si actiunea sa fie extrem de previzibile. Tocmai de aceea, potentialul exotism al filmul se dilueaza foarte rapid.



Regizorul Zhang are deja trei nomalizari la Oscar pentru cel mai bun film strain, un Urs de Aur si un Leu de Aur, la festivalurile de la Berlin si Venetia, dar si un mare premiu primit din partea juriului de la Cannes. El foloseste coregrafii incredibile si scoate in evidenta caracterul puternic al chinezilor si abnegatia cu care aleg sa se sacrifice, pentru a apara vietile tuturor celor din spatele Zidului.

Trebuia sa fie un film chinezesc autentic 100% si cred ca ar fi avut mai multa valoare si originalitate, dar a cazut in capcanele scenariilor hollywoodiene, care i-au diminuat considerabil din frumusete.



Respect insa pentru efectele speciale de invidiat ale filmului. Marele Zid impresioneaza, regizorul se foloseste de cele mai frumoase peisaje din China, de costume si obiecte de recuzita care iti atrag privirea foarte repede.



Se zvoneste ca filmul ar fi costat mai mult de 140 de milioane de dolari, insa nu cred ca a meritat toata aceasta investitie!