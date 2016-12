Cate zile libere vom avea in 2017 si care este semnificatia lor?

Codul Muncii prevede pentru angajatii romani o serie de zile libere in anul 2017. Guvernantii statului decid aceste zile in functie de semnificatiile lor. Astfel au fost stabilite date care semnifica sarbatori legale si sarbatori religioase.In 2017 vom avea 12 zile libere, la fel ca in anul care se incheie. Acestea vor fi in lunile ianuarie, aprilie, mai, iunie, august, noiembrie si decembrie. Din volumul Istoria Romanilor Academia Romana am aflat semnificatia a doua dintre cele mai importante zile declarate libere pentru romani.v 1 ianuarie, 2 ianuarie - Anul Nouv 24 ianuarie — Ziua Unirii Principatelor Romanev 16 aprilie 2017 (duminica), 17 aprilie (luni) - Pastelev 1 mai - Ziua Munciiv 19 iunie (duminica), 20 iunie (luni) - Rusaliiv 15 august - Adormirea Maicii Domnuluiv 30 noiembrie - Sfantul Andreiv 1 decembrie - Ziua Nationala a Romanieiv 25 decembrie, 26 decembrie - CraciunulZiua Unirii Principatelor Romane aniverseaza momentul 24 ianuarie 1859. Numita si „Mica Unire”, la aceasta data Alexandru Ioan Cuza devenea Domn al Moldovei si Tarii Romanesti. De atunci putem vorbi despre Romania, in jurul ideii crearii statului modern. Mai multe detalii despre aceasta zi puteti descoperi in Istoria Romanilor Academia Romana , editata de academicienii romani si publicata de Editura Univers Enciclopedic.Ziua Nationala a Romaniei este marcata in fiecare an pe 1 Decembrie, din 1990, si ne aminteste de anul 1918, cand Basarabia, Transilvania, Bucovina, Banatul, Crisana si Maramuresul s-au alaturat celor doua provincii unite in 1959 (citeste mai multe in Istoria Romanilor Academia Romana ).Alte sarbatori legale sunt 1 si 2 ianuarie (prima si adoua zi de Anul Nou) si 1 mai (Ziua Muncii). Sarbatorile religioase declarate zile libere sunt Pastele, prima (cade intotdeauna duminica) si a doua zi (luni), urmat de Rusalii / Cincizecimea sau Pogorarea Duhului Sfant (2 zile libere, la 50 de zile dupa Pasti). Urmeaza Adormirea Maicii Domnului pe 15 august, Sf. Andrei (30 noiembrie) si Craciunul, prima si a doua zi (pe 25 si 26 decembrie).Speram sa va ajute sa va planificati concediul din timp si sa va bucurati de cele 12 zile libere din anul 2017.