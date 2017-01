Ce defineste o femeie frumoasa?

Raspunsul e foarte simplu! O femeie frumoasa este o femeie care se cunoaste pe ea insasi, care se iubeste, se respecta, stie ce vrea si niciodata nu uita sa zambeasca!



O femeie frumoasa este femeia constienta ca nu oamenii, nu tarile pe care le-a vizitat, nu experientele pe care le-a trait si nici macar lucrurile pe care le-a primit sau cumparat nu ii definesc caracterul.



Caracterul ei este dat de modul in care vorbeste, de cum se comporta, de felul in care gandeste, de generozitatea inimii si de bunatatea pe care o arata celor din jur; de corectitudinea si sinceritatea actiunilor ei; de felul in care iubeste.



Fiecare femeie este unica. Nu exista doua femei la fel, ceva le diferentiaza. Iar frumusetea este in functie de fiecare persoana in parte. Iese in evidenta este momentul in care tu, ca femeie, stii cine esti, te-ai maturizat, stii ce vrei si ce nu vrei de la viata si nu te lasi manipulata sau influentata de parerile altora.



Cea mai frumoasa trasatura a unei femei nu consta in aspectul ei fizic, ci in atitudinea pe care o are fata de ea, fata de familie, fata de prieteni, fata de viata. Frumusetea ei este accentuata de energia pozitiva pe care o ofera celor din jur si de zambetele daruite cu generozitate si sinceritate. Frumusetea ei suprema sta in increderea pe care o are in ea insasi si in puterea de a-si asuma consecintele propriilor actiuni, fara a arunca vina pe altii.



O femeie frumoasa este femeia care isi asuma cine este, indiferent ca vorbeste tare, e doar casnica, are succes pe plan profesional, e foarte sociabila, are un statut de invidiat. Nu se asteapta ca toata lumea sa o iubeasca, ci doar persoanele care conteaza. Este constienta ca parerea celor din jur despre sine nu o definesc pe ea.



O femeie care stie cine este, ce vrea, ce isi doreste sau nu isi doreste este o femeie frumoasa, pentru ca e o femeie puternica si capabila sa ia propriile decizii!