Ce vor copiii zilelor noastre sa devina cand vor fi mari

Era o vreme in care singurele jucarii pe care le aveam erau din plus, lemn sau plastic. Era inceputul anilor ’90 si orizonturile noastre profesionale din vremea gradinitei erau foarte limitate, aveam sa-mi dau seama zilele aceastea, in timp ce am ajuns intamplator pe un site cu jucarii pentru copii de toate varstele.Daca in trecut aproape orice fetita isi dorea sa devina doctorita si sa aiba grija de oameni, ca de papusa pe care o purta in caruciorul ei de jucarie, lucrurile s-au schimbat. Mult. Astazi, de la cele mai fragede varste, daca te vei interesa de jucarii copii 3 4 ani , vei avea surpriza sa gasesti, intr-o gama inimaginabil de mare, pentru cei care nu sunt deja parinti, o multime de costumatii. In categoriile de jucarii copii 3 ani am gasit, pe un site, „costum de carnaval Pilot de curse”, o profesie pe care se pare ca domnisoarele aud de la cea mai frageda varsta si isi doresc sa o aleaga. Sa fi devenit, oare, instincul feminist innascut, in zilele noastre?La fel de inedite si de amuzante sunt si alte costume care sugereaza cererea copiilor. Vrajitoare, constructor, sirena, balerina sunt doar alte cateva exemple. Trecute in lista de jucarii copii 4 ani am mai gasit si costum de astronaut sau rochie de mireasa. Asta nu e rau, pentru ca exista si varianta de costume pentru cavaleri, ceea ce, noi, femeile adulte, nu mai gasim tot timpul prea usor.Clasicele meserii de pompier si politist par sa fie inca de actualitate, asa ca se pare ca ramanem in siguranta si ne putem baza pe generatiile viitoare. Cat despre noi, adultii, sa ne pregatim sa le cumparam copiilor costumatii de programator (oare cum ar trebui sa arate?!), P.R., marketing specialist…