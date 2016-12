Cursurile de make-up, sansa catre o noua cariera

Machiajul joaca un rol deosebit de important in crearea unui look perfect, care sa iti exprime stilul cu bun gust. De aceea, este important sa afli modalitatea prin care machiajul evindentiaza atuurile si ascunde micile imperfectiuni. Pentru a deveni un make up artist ”cu acte”, va recomandam sa urmati un curs de machior autorizat, sub indrumarea unei profesioniste!Frumusetea intotdeauna este la moda, intotdeauna vrem sa aratam bine ! Daca mereu ti-a placut sa creezi un machiaj reusit prietenelor tale la o iesire in oras/ club, cu siguranta ar merita sa te specializezi pe acest domeniu si sa profesezi.Iarna punem visele la treaba, plantam semintele cu iubire, le acoperim cu tot ce e mai curat si pur din noi si le aducem la viata. Daca ai implinit 18 ani, ai 10 clase finalizate, viata ta e frumoasa si visezi la femeia de succes care este inauntrul tau, a urma un curs de make up poate fi sansa ta.Beneficiul unui curs autorizat de make up este faptul ca inveti de la oameni profesionisti, avizati sa predea acest curs de make up. Astfel, primii pasi pentru a deschide propriul tau salon de infrumusetare / a profesa ca make up artist, este de a urma un curs autorizat de make up, deoarece in acel curs vei invata multe trucuri pe care nu le cunosti decat dupa multa experienta, si ai sansa sa iti formezi mana avand un indrumator profesionist, cu materiale profesionale.In general cursurile de make up se impart in mai multe module, precum machiajul conventional, machiajul special sau machiajul transformational. Procesul înfrumusetarii implica si alte activitati specifice printre care și aplicarea genelor false. Edevo - Educație pentru Evoluție stie ce trebuie facut pentru a deveni machior cu diploma !Cu certificatul de absolvire obtinut de la Edevo, poti sa lucrezi si in strainatate, deoarece acest certificat prin traducere si apostilare poate fi folosit in toate tarile semnatare ale Conventiei de la Haga.