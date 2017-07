NAVI – “Songbird” – out now!

In luna iunie, cantareata NAVI si-a lansat albumul de debut, „Songbird”, sub egida Electrecord. LP-ul contine 14 piese indie-pop compuse de artista impreuna cu Marian Nica si inspirate din cele mai dificile si speciale momente din viata ei.Albumul „Songbird” a fost prezentat publicului si jurnalistilor de muzica printr-o dubla lansare: un eveniment la magazinul Muzica, unde lui NAVI i-au fost alaturi doamna Cornelia Andreescu (director general Electrecord), Catinca Roman, Saveta Bogdan si scriitoarea Cristina Nemerovschi, plus un concert la Copper’s Pub, in cadrul careia solista si-a prezentat pentru prima oara live noile piese, in prezenta unui public numerous si foarte receptiv la stilul nonconformist al lui NAVI.„Se spune ca ai o viata sa-ti faci primul album si foarte putin timp sa il creezi pe al doilea. Mie mi-a luat o viata – scurta pana acum, dar intensa, sa traiesc si sa adun povestile din care am scris aceste piese – si doi ani lungi de studio, in care m-am redescoperit si m-am construit ca artist. Ce se aude pe acest album e sufletul meu pus pe note, intors pe toate partile si dezbracat frumos, de toate conventiile, pentru oricine isi doreste sa asculte si sa simta”, declara NAVI.“Am spus de mai multe ori in interviuricum am plecat la 16 ani din Oradea doar cu hainele de pe mine si caietele de cantece intr-un rucsac, dorindu-mi sa scap de o situatie nefasta si sa fac muzica dupa sufletul meu. In timpul asta, indoindu-ma de mine de o mie de ori, mi-a fost greu, mi-a fost foarte bine, m-am indragostit cam cat pentru o mie de vieti, am facut greseli si m-am bagat, uneori, singura in probleme. In tot timpul acesta, muzica a ramas o constanta in viata mea agitata, scopul meu, bucuria mea, esenta mea. Acesta este jurnalul meu muzical, sumarul calatoriei care m-a adus pana aici – and I might not be quite there yet, but I ain’t lookin’ for no hometown glory!”Albumul „Songbird” by NAVI este disponibil pe CD in magazinele de muzica din Bucuresti si din tara, precum si in format digital pe toate platformele importante de distributie si streaming.iTunes: https://itunes.apple.com/us/album/songbird/id1241356104 BandCamp: https://navisongs.bandcamp.com/album/songbird CD: http://www.m-play.ro/produs/Songbird-18847 Toate link-urile de cumparare, precum si mai multe informatii despre album se gasesc pe site-ul oficial, http://www.navisongs.com/music/songbird/ NAVI a lansat acum patru single-uri de pe „Songbird”, cel mai recent fiind „My Diary”:NAVI este o tanara cantareata si compozitor care s-a remarcat scriind pentru artisti (Morandi, Hotel FM, Foisorul de Foc, Bijou, Vaida si multi altii), precum si in proiectul acoustic pop Alexandra & Alec. Din 2012 s-a concentrat exclusiv asupra proiectului ei solo, iar in 2014 si-a lansat primul single, „Picture Perfect”, insotit de cel mai controversat videoclip pop filmat vreodata in Romania. I-au urmat „The Burning Process” si „Eyes Wide Shut”, videoclipuri regizate de Marian Nica. In primavara anului 2017, NAVI a semnat cu prestigioasa casa de discuri Electrecord, sub egida careia a lansat albumul sau de debut, „Songbird”.