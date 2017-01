Cele mai importante 3 lucruri de care sa tii cont cand iti cumperi un laptop

Fie ca nu te mai poti baza pe cel vechi, fie ca iti doresti unul nou, un laptop este, cu siguranta, o investitie, asa ca ar fi bine sa fii putin pragmatica atunci cand iei decizia.Noi am facut un top 3 al aspectelor importante de care trebuie sa tii cont inainte sa il achiti. Apropo de achitat, daca nu ai timp de cautat prin mall-uri sau de ajuns la sediile brandurilor de electronice, cautand pe internet „ magazin laptop ”, vei gasi cu siguranta multe variante, mai mult sau mai putin cunoscute, dar cu oferte tentante.Ca sa nu ne mai lungim, te invitam sa decizi daca cele 3 sugestii te ajuta, in functie de nevoile pentru care vei folosi noul tau laptop.1.. Mai ales daca trebuie sa il porti cu tine la munca, dar si daca obisnuiesti sa lucrezi din pat sau de pe canapea, ar fi bine sa te uiti la cat cantareste gadgetul pe care vrei sa il cumperi. O masa mai mare de 3 kg iti va afecta coloana, in timp, si iti va cauza dureri de spate. In prezent, din fericire, ai o diversitate de laptopuri slim. In functie de buget, poti gasi modele care au chiar mai putin de 800 de grame. Cat a evoluat tehnologia!2.. Daca e un lucru ingrozitor care ti se poate intampla (atentie, n-am spus ca e singurul, haha!) este sa ti se inchida laptopul in timpul unei intalniri cu un client sau colaborator, in mijlocul unei prezentari sau inainte sa dai save unui document important. In 2017 exista laptopuri cu baterii care au o autonomie de peste 10h, insa media celor cu preturi accesibile este de 3h. In orice caz, ar fi bine sa aiba si un incarcator usor, pe care sa il porti la tine, pentru un plus de siguranta.3.. Daca esti una dintre femeile pasionate de fotografii, daca iti place sa iti descarci cele mai noi sezoane ale serialelor preferate sau vrei sa te asiguri ca accesul la internet nu te va opri sa asculti piesele tale preferate, cauta un laptop cu memorie generoasa. Nu uita si de alternativa: un cloud pentru fisierele proprii, streaming pentru ceea ce vrei sa vizionezi sau asculti. De asemenea, un hard extern poate fi o varianta in care sa „depozitezi” offline informatiile mai vechi, de care nu ai nevoie zi de zi.