Display digital HUD pentru automobilele viitorului!

Industria constructiei de automobile ne uimeste de la an la an cu noi proiecte si inovatii spectaculoase, dar ceea ce propun inginerii de la compania IHS Automotive este deja de domeniul science-fiction, un raport publicat anul acesta de purtatorii de cuvant ai companiei estimand ca pana in 2021 peste 18 miliarde de automobile vor fi dotate cu un sistem tip head-up display (HUD), respectiv cu un ecran transparent afisat pe parbriz la nivelul ochilor.



Spre deosebire de sistemele actuale de bord pentru control si avertizare prezente la automobilele din prezent, un display digital HUD va afisa direct in fata soferului, in zona parbrizului, toate informatiile necesare conducerii autovehiculului in bune conditii, astfel soferul nemaitrebuind sa coboare privirea catre bord si putand conduce automobilul mereu atent la trafic.



Cele mai multe dispozitive tip head-up display (HUD) vor fi construite prin apelul la tehnologii deja existente, respectiv LCD si LED, si pot fi proiectate in forme diferite, drepte sau curbate, cele mai fiabile fiind se pare cele curbate care permit afisarea si citirea datelor cu un minimum de efort din partea conducatorului auto.



Unghiul de vedere si dispunerea inteligenta a datelor afisate pe un display auto sunt cruciale pentru succesul unei astfel de inovatii ingenioase, secretul fiind ca soferul sa aiba acelasi camp vizual larg in fata ca si in cazul automobilelor folosite in prezent, dar sa poata in acelasi timp consulta datele de navigare fara efort si fara a fi distras deloc de la volan.



Conform estimarilor specialistilor responsabili cu siguranta in trafic, folosirea unui head-up display (HUD) bine gandit poate reduce simtitor riscul de accidente, iar un astfel de upgrade facut oricarui automobil este mai mult decat binevenit.



Cam toate companiile de top din industria constructiilor de automobile au demarat deja proiecte separate pentru a-si utila vehiculele lor inclusiv cu un display digital transparent, iar in anii care vor veni se asteapta o concurenta foarte stransa, cele mai bune automobile de pe piata viitorului urmand a fi, probabil, mai ales automobilele dotate cu un head-up display (HUD) performant si usor de intuit.



Photo credit: http://www.futureforall.org