Cel mai larg vas de croaziera din lume poate gazdui 6200 turisti!

Cel mai larg vas de croaziera din lume se numeste "The Oasis of the Seas" si este un vapor de dimensiuni gigantice cu un gabarit de 225.000 tone, un echipaj de 2000 de membri si capabil sa gazduiasca aproximativ 6200 de turisti pe durata unei singure croaziere.The Oasis of the Seas are 15 punti, fiecare diferita in felul sau, si este inalta ca o cladire cu 20 de etaje. Comparativ cu Titanicul, si acesta un gigant al marilor altadata, vasul de croaziera este de 5 ori mai mare. Este construit de catre inginerii finlandezi si se afla in proprietatea companiei Royal Caribbean International.Turistii se pot bucura de experiente cu adevarat de neuitat, preturile fiind cam piperate, dar si experientele oferite de-a dreptul uluitoare. Vasul ofera croaziere care tin saptamani la randul in Marea Caraibilor, iar pe durata calatoriilor turistii pot merge la teatrul in aer liber cu 750 de locuri, pot servi masa la cele 24 de restaurante prezente pe vas, pot juca baseball, badminton si alte sporturi sau se pot distra pe timp de noapte in locatiile diverse oferite pe cele 15 punti ale The Oasis of the Seas.Fiecare punte ofera si centre de primire si ingrijire cu program special pentru copii, mamicile putand sa isi lase odraslele in grija unor educatori calificati care sa le permita sa se distreze pe cinste fara a avea si grija celor mici. Iubitoarele de frumos pot merge chiar si la cumparaturi, existand nenumarate magazine pe vas capabile sa satisfaca chiar si clientii foarte exigenti.Conform declaratiilor oferite presei internationale de catre turistii care au beneficiat deja de croziere pe acest vas, experientele traite merita toti banii, respectiv 1700-2000 de euro pentru o croaziera de 9 zile, iar peisajele si popasurile oferite sunt mirifice, totul desfasurandu-se in atmosfera magica a unei dintre cele mai exotice mari din lume, Marea Caraibilor.