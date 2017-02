Jocurile de noroc vor revolutiona turismul brazilian!

Paradoxal, turismul brazilian, privit dintotdeauna ca foarte permisiv si liberal, nu beneficiaza de peste 70 de ani de cazinouri, facandu-se in prezent eforturi mari din partea multor oficiali din aceasta tara pentru legalizarea jocurilor de noroc care ulterior sa aduca profituri mari la bugetul tarii si sa relanseze si turismul brazilian aflat in prezent in cadere libera.



Initiativa legalizarii jocurilor de noroc in Brazilia este propusa Parlamentului de catre chiar Ministerul Turismului din aceasta tara si beneficiaza si de suportul deplin al presedintelui tarii, Dilma Rousseff, dar exista si o opozitie importanta din partea altor oficiali brazilieni care nu doresc legalizarea jocurilor de noroc in tara lor.



Doar jocurile de noroc desfasurate in mediul online sunt permise in Brazilia, multi dintre cetatenii acestei tari fiind nevoiti sa isi viziteze vecinii, respectiv tarile sud-americane unde jocurile de noroc sunt legale, pentru a-si putea incerca norocul la un cazinou sau la o casa mai mica de pariuri.



Analistii in economie au estimat de mai multa vreme ca Brazilia are sanse mari sa devina o destinatie turistica preferata de impatimitii de jocuri de noroc din intreaga lume, in maximum 10 ani de zile bugetul Braziliei putand creste semnificativ doar din taxele puse pe aceasta afacere cumulate cu cele primite de la turismul local.



Intrucat cererea pentru legalizarea jocurilor de noroc in Brazilia este foarte mare, se crede ca presiunea exercitata de publicul larg precum si eforturile facute de oficialii brazilienii pro-gambling vor impinge lucrurile catre inainte, in viitorul nu foarte indepartat si Brazilia urmand foarte probabil sa legalizeze in sfarsit jocurile de noroc.



Investitorii din turismul brazilian sunt deja pregatiti pentru a demara lucrarile necesare pregatirii infrastructurii, multi dintre acesti oameni de afaceri dorindu-si de ani de zile sa construiasca in cele mai frumoase zone turistice din Brazilia si unul sau mai multe cazinouri la standarde internationale care sa le aduca desigur si niste profituri deloc de neglijat.



Pentru moment, nu se poate sti cand si daca jocurile de noroc vor fi legalizate in Brazilia, astfel inclusiv turismul local avand mult de castigat, dar se asteapta ca in anii imediat urmatori acest deziderat sa fie implinit, iar turistii straini laolalta cu cetatenii brazilieni sa poata pasi fara teama pragul unui cazinou de lux sau sa isi incerce norocul la case de jocuri mai modeste, dar nu neaparat si mai putin norocoase pentru buzunarele lor.