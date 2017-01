2016 (calator) in review

2016 a fost un an dinamic pentru noi. Dinamic atat prin faptul ca am calatorit mult, dar si prin schimbarile constante la care a trebuit sa ne adaptam. Ema s-a alaturat familiei noastre in 2015, dar 2016 a fost anul in care si-a conturat personalitatea, si am invatat (cu totii) cu adevarat ce inseamna viata in familia noastra de 4. Poate a ajutat si faptul ca am calatorit mult in 4, in weekenduri, dar si in 4 roadtrip-uri in 4 prin 7 tari din Europa. Lucas si-a intrat cu adevarat in rolul de fratior mai mare, care include sacaitul si ajutatul surioarei in egala masura. Noi ne-am dat seama ca putem supravietui si fara somn de noapte.In 2016 Ema a implinit un an (la doar cateva luni dupa ce ma mobilizasem cu greu sa ii fac botezul) si am lasat in urma perioada de bebelusie. Lucas a implinit in toamna 6 ani (cand a trecut timpul), si mi se pare ca si el a trecut la o alta etapa. Cu siguranta nu mai este copil mic, ci un partener de dialog, decizii, si de multe ori de mare ajutor. In 2017 va incepe scoala, asa ca si anul acesta se anunta unul plin de provocari.Am calatorit mult in 2016, cu copiii mai ales, dar am si evadat de cateva ori doar in doi. Nu am iesit insa din Europa, zborurile lungi ar fi pus zile in plus de deplasare, ceea ce nu ni s-a parut convenabil cu Ema inca mica. Am fost in total in 18 tari, dintre care in 14 cu copiii. Ema a reusit sa ne egaleze performanta noastra din 2014, de 12 tari noi in 12 luni in jurnalul ei de bebe calator. Lucas si-a adaugat si el multe tari noi in palmaresul de calator, si a mers si in noi destinatii in tari in care deja fusese pana sa ni se alature si Ema.Am fost in trei tari noi si pentru noi: Insulele Feroe, Croatia (prin care mai trecusem doar, dar fara sa innoptam) si Macedonia. In Feroe am fost in o excursie minunata in doi, iar in Macedonia intr-un roadtrip de toamna impreuna cu copiii. Croatia a avut rezervata vacanta de 1 decembrie, cand am poposit pe la ape termale, cateva zile in Zagreb si am facut o excursie minunata la lacurile Plitvice.Nu am avut nicio luna fara zbor, iar in aprilie am reusit performanta de a nu avea niciun weekend fara mare.Am avut "fixatie" pe Bulgaria (unde am fost si la munte, si la mare, si aproape de granita noastra la Dunare, si in centrul tarii) si Italia, unde am fost de mai multe ori cu copiii si in nord, si in sud, si in centru, si la mare, si la munte, si la lac (Garda), dar si de 2 ori pe cont propriu, pe coasta Amalfi si in Toscana.Alte tari unde am fost de mai multe ori (in locuri bineinteles diferite) au fost Norvegia (o data si... Citeste in continuare pe shopaholic.ro Articol oferit de Citeste mai multe Articole pe shopaholic.ro