4 roadtrips in 4: Patru in masina prin 7 tari din Europa in 2016

La inceputul anului 2016 ne-am propus sa facem 4 excursii cu masina cu cei mici, inspirati de succesul roadtrip-ulului romanesc din mini vacanta de 1 decembrie de anul trecut. Am vazut in total 7 tari - 2 in vestul Europei, 3 in Nord si 2 in Est:Ultimul roadtrip, cel de toamna, a fost in apropiere de tara noastra, intr-o tara in premiera, care mi-a generat ceva emotii daca o sa fie ok cu copiii: Macedonia. Initial trebuia sa plecam cu masina de acasa, si sa innoptam si in Bulgaria 1 noapte, dar lipsa timpului necesar ne-a facut sa ne prescurtam planurile, si sa zburam in Sofia, si de acolo sa ne pornim roadtrip-ul cu o masina inchiriata. Timp de 4 nopti si 4 zile am vizitat capitala Skopje, spectaculosul canion Matka, superbul lac Ohrid, plus inca alte cateva escale prin frumosii munti Balcani de aici.Cam acestea au fost plimbarile noastre in 4, prin 7 tari din Europa, in 2016. Bineinteles, nu au fost singurele calatorii cu copiii, am facut numeroase alte plim... Citeste in continuare pe shopaholic.ro Articol oferit de Citeste mai multe Articole pe shopaholic.ro