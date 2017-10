ASIA in 2: Un weekend in Astana, Kazahstan

Cand am formulat rezolutia de travel pe 2017, de a explora Asia, fie in calatorii in doi, fie impreuna cu copiii, in patru, primele destinatii la care ne-am gandit au fost popularele printre turisti tari din Asia de S-E, 3 dintre ele (Singapore, Indonezia si Malaezia) prin care am dat o raita prin primavara cu copiii, sau la misterioasa si indepartataO alta constructie emblematica pentru oras este Centrul Khan Shatyr, un centru de divertisment in forma unui cort gigantic care noaptea se lumineaza in diferite culori, care adaposteste un mall, un parc de distractii indoor si... o plaja - Sky Beach - la ultimul etaj, dotata cu topogane, piscine, bar cu cocktailuri colorate, si nisip adus tocmai din Maldive.Vroiam neaparat sa ajungem la Muzeul National, pentru a afla mai multe lucruri despre Kazahstan, si am reusit de abia in ultima zi, datorita unei nepotriviri intre orarul online si orele reale cand era deschis. 4 etaje intr-o cladire din piatra alba si sticla bleu, in care am aflat numeroase lucruri foarte interesante, intr-un muzeu foarte bine organizat. In plus fata de istoria tarii, am descoperit si locuri interesante din aceasta tara gigantica, in care ne-ar placea sa revenim cu alta ocazie.Ultima noastra escala inainte de a ne sui in avionul de noapte spre Budapesta a fost la Opera din Astana, unde ne-am luat bilete pentru spectacolul de duminica seara intitulat Magia Muzicii, o compilatie de arii celebre din diferite opere, cantate de artisti kazaci si rusi. Opera din Astana ne-a amintit un pic de cea din Viena, si este... Citeste in continuare pe shopaholic.ro Articol oferit de Citeste mai multe Articole pe shopaholic.ro