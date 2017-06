Asia in 4: Cu copiii in Kuala Lumpur

In periplul nostru prin Asia in formula completa de 4 am fost in Doha, Singapore, pe insula Bintan, Indonezia, si ultima escala a fost in Kuala Lumpur, aflata doar la 1h de zbor de Singapore, deci usor de inclus in program.Am stat 1 zi jumatate in total in Malaezia dar timp de cateva ore am facut o fuga si in afara capitalei, despre care voi povesti intr-un post viitor. De cazat, ne-am cazat la un airbnb simpatic, un apartament cu o terasa cu un view superb la KL skyline si cu jacuzzi, la etajul 57 al unei cladiri rotunde in mijlocul orasului.Fiind pentru prima data in Malaezia, ma asteptam de la Kuala Lumpur sa fie mai altfel. Poate mai murdar. Ori poate sa am sentiment de nesiguranta cu privire la copii. Prejudecati insa... Am vizitat, ne-am plimbat si am avut un program minunat, si nu m-am simtit in niciun fel in neregula. Ba din contra, am fost tare impresionata de oras, haotic asa cum e el, de cum e organizat si de cat de prietenos este cu turistii.Principalele puncte de atractie au fost bineinteles turnurile, 3 la numar adica, cele 2 Petronas Towers si turnul de televiziune Menara KL Tower. Intai am experimentat turnurile Petronas la cina din prima seara, luata la un restaurant la cladirea fix din fata lor, de unde le-am... Citeste in continuare pe shopaholic.ro Articol oferit de Citeste mai multe Articole pe shopaholic.ro