Asia in 4: La plaja in Indonezia, pe insula Bintan

Dupa 3 zile pline ochi de distractii in Singapore, am rezervat 2 de relaxare si plaja, pe o insula indoneziana. Bineinteles, faimoasa Bali ar fi fost prima la care m-as fi gandit luind decizia sa vizitam pentru prima data Indonezia. Dar fiind in Singapore si cu doar 2 zile extra la dispozitie, am gasit la doar 40 de minute cu feribotul o alta insula indoneziana, cam la fel de mare, dar nu asa cunoscuta la nivel international, insa destinatie preferata de weekend trip printre singaporezi: Bintan, parte a arhipelagului Riau, care ne oferea fix ce ne trebuia: plaje superbe, cazare in casute indoneziene (cu bonus, piscina privata) si un strop de exotism: maimute in curtea casei, elefanti peste drum de hotel si soparle gecko uriase care iti taiau calea cand te asteptai mai putin. Plus o prima incursiune rapida intr-o tara pe care acum de abia asteptam sa o exploram mai pe indelete.Drumul cu feribotul a decurs fara niciun incident, si 40 de minute mai incolo ne intampina un semn colorat: Welcome to Indonesia. Copiii erau nerabdatori sa ajunga la piscina, iar de la terminalul de ferry pana la hotelul ales, Banyan Tree, un satuc de case cu acoperis de stuf, a fost un drum cu masina de 10 minute.Dupa amiaza ne-am petrecut-o la piscina vilei noastre, cu privelisti asupra turcoazului Marii Chinei de Sud, si legind prietenii (sau nu prea) cu vecinii directi: maimutele ce isi aveau casa in copacii de deasupra casei noastre.A doua zi de abia am poposit pe plaja hotelului, o fasie lunga de nisip alb, vecina cu o apa extrem de clara si turcoaz, nu foarte adanca multi zeci de metri de la mal, deci perfecta pentru copii dornici de balaceala.Dupa ce te saturi de balaceala si relaxare la piscina ori pe plaja, poti ince...