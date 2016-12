Cea mai frumoasa piata de Craciun din 2016 vrea sa isi pastreze titlul in 2017: Adventul la Zagreb

Anul trecut 1 decembrie ne-a gasit in Sibiu, si am vazut piata de Craciun de acolo. Anul acesta am ajuns cu ocazia zilelor libere de la inceputul lui decembrie in Croatia, in Zagreb. Spre deosebire de celelalte doua piete de Craciun pe care le-am vizitat pana acum sezonul acesta, de la Bucuresti si Belgrad, cu tentative timide de organizare festiva, sarbatorile de iarna in Zagreb sunt un fenomen turistic cu adevarat, iau cu asalt intregul oras care capata o noua fata festiva, si sunt vizitate de turisti din lumea intreaga.Anul trecut, Zagreb-ul a primit distinctia de cea mai frumoasa piata organizata de Craciun. Anul acesta au revenit si mai in forta, dornici sa isi reconfirme suprematia. Intreg centrul orasului este o mare piata de Craciun, cu brazi, casute si decoruri superbe.Nu stiu cum a fost anul trecut, dar anul acesta au optat pentru mult alb. Toate casutele sunt albe, decoratiile agitate prin copaci de asemenea, iar luminitele aproape peste tot prin oras respecta acelasi consemn coloristic. Daca la Viena pietele de Craciun impanzite prin oras au un aer mai traditional/rustic, la Zagreb s-a mizat mai mult pe un look usor minimalist, si mai modern.In zona centrala a orasului, printre sute de casute, am ascultat un concert pe o scena centrala si am testat magnificul pa... Citeste in continuare pe shopaholic.ro Articol oferit de Citeste mai multe Articole pe shopaholic.ro