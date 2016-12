Hike with kids: O zi la Lacurile Plitvice

Croatia a fost pana de curand o tara prea putin vizitata de catre noi. Oprisem o data demult in Zagreb pentru o seara, si cam atat. Insa de curand, cu ocazia unei mini vacante de 1 decembrie, am reusit sa aprofundam Zagreb, un oras fantastic de explorat cu copiii, si sa vizitam Parcul National Plitvice, un loc demult aproape de fruntea clasamentului nostru de must visit.Din Zagreb pana la Lacurile Plitvice sunt in jur de 2h, asa ca am pornit de dimineata si ne-am oprit direct la intrarea nr1 in parc. Sunt cred 3 intrari in total, dar dupa o scurta documentare aceasta ni s-a parut cea mai potrivita. De la fiecare intrare poti face diferite tururi, de diferite lungimi. Fiecare tur are cate o litera, si de-a lungul parcului trebuie sa urmezi indicatoarele cu litera aleasa.Noi am ales traseul B, un traseu de 4km si 2-3 ore, conform specificatiilor, care te poarta de-a lungul pontoanelor, pe langa lacuri de un bleu ireal (si era iarna, ma asteptam ca apa sa fie mai inchisa la culoare) si pe langa cascade fara numar, una mai frumoasa ca cealalta.De la intrarea 1, dupa 50m, ai o panorama superba cu cascada cea mai mare, dar si cu 2 lacuri, vazute de sus, o priveliste absolut impresionanta. Urmeaza o coborare alerta pe scari, pana la nivelul lacurilor, si de acolo intri pe o succesiune de pontoane de lemn si carari, care te poarta prin una din cele mai frumoase zone vazute in acest an (sau dintotdeauna).Continui printre cascade pana la un debarcader, de unde iei un vaporas electric (pentru a nu polua aceasta zona protejata) care te traverseaza un lac inconjurat de cascade. De unde cobori de pe ambarcatiune poti continua cu trasee cu alte litere, sau poti lua un trenulet electric cu care sa strabati o portiune din traseul de intors.Drumul de intors poate sa duca pe sus, deasupra canionul... Citeste in continuare pe shopaholic.ro Articol oferit de Citeste mai multe Articole pe shopaholic.ro