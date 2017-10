In drum spre mare: Ocol la Tropaeum Traiani de la Adamclisi

Jumatate de ora maxim de detur de la autostrada de la sau spre mare iti ia sa ajungi la Adamclisi, locul marii batalii si a victoriei romanilor asupra dacilor in anul 102. Monumentul a fost construit in 109 pentru a comemora victoria lui Traian, si a fost reconstruit in 1977, dupa ruinele si fragmentele ramase de la cel original. In jurul monumentului este acum organizat un pic parculet, cu alei si multe banci, dar si cu trandafiri frumos colorati, in contrast cu albul constructiei triumfale.Dupa ce te-ai plimbat si ai admirat frescele si statuile de pe Tropaeum Traiani, iti poti continua lectia d... Citeste in continuare pe shopaholic.ro Articol oferit de Citeste mai multe Articole pe shopaholic.ro