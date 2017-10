In seara aceasta am fost prin 4 tari!

Am inceput cu Brazilia! Printre liane si copaci tropicali am invatat cum sa supravietuim in Amazon, si ce sa facem daca ramanem fara apa... Apoi ne-am exersat cunostiintele incercind sa vedem ce frunct am putea manca....Apoi ne-am mutat rapid in Japonia. Intai printre reclame-neon colorate, ca in Tokyo sau Osaka, apoi la discutii cu maestru in tatuaje si apoi, cu o gheisa, servind orez la o masa cu betisoare.Din Asia, rapid in Islanda. De data aceasta printre pesteri de gheata si cascade.Urmatoarea pe lista: Olanda. Cu casutele ei specifice, si multe biciclete.Si cand ajungi pe acoperis, ce... Citeste in continuare pe shopaholic.ro Articol oferit de Citeste mai multe Articole pe shopaholic.ro