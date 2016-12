Jurnal de bebe calator: 12 tari in 12 luni

In 2014 ne propusesem drept rezolutie anuala de travel ceva aventuros dupa parerea noastra de atunci, sa vizitam 12 tari noi in 12 luni. Mica Ema ne-a aratat insa ca rezolutia nu este atat de dificil de implinit, si ea, la doar 1 an, a bifat si ea , fie in trecere, fie pentru un weekend intreg.La capitolul noutate montana am bifat dormitul in cort, intr-un weekend de glamping la Ursa Mica, cand am vizitat si biserica in piatra de la Corbii, si am studiat, urcind doar putin, cum este traseul catre Vf Moldoveanu.Valcea a fost o alta zona explorata in cursul a mai multe weekenduri anul acesta. Am vizitat centre acvatice noi, precum TISA de la Baile Olanesti sau Forest Spa de langa Dragasani si am dormit 2 nopti elegante la Conacul lui Maldar si am vizitat multe manastiri si cule oltenesti.Pe langa Bucuresti am fost un weekend la Domeniul Greaca, si in day trips la Palatul Brancovenesc Potlogi sau Ferma Cocosu Rosu.La mare la noi am revenit dupa 16 ani in Costinesti, de data aceasta nu studenti ci parinti, si, cu alta ocazie am vizitat cetatile Enisala si Histria, si am dat o tura de recunoastere prin Muntii Macinului, in Dobrogea.Ema a crescut asadar p... Citeste in continuare pe shopaholic.ro Articol oferit de Citeste mai multe Articole pe shopaholic.ro