La capitolul experiente extreme de calatorie: O zi in Transnistria

Transnistria este o mica tara inghesuita intre Republica Moldova si Ucraina, avind intr-o parte Nistrul drept granita naturala. Asta daca ii intrebi pe transnistrieni. Daca ii intrebi pe moldoveni, este doar un raion ca altele (desi cu statut de autonomie - obtinut in urma razboiului din 1992), din tara lor, care insa a luat-o un pic razna, si si-a facut propria vama, si este pazit de Forte de mentinere a pacii (rusesti), cu tancuri si mult armament. Nu doar propria vama, ci si propria moneda, steag, numere de masina, institutii oficiale, se administreaza singura, locuitorii ei refuza cetatenia moldoveneasca, vorbesc preponderent rusa si scriu in alfabetul chirilic. Este recunoscuta ca si tara de sine statatoare in total de alte 3 tari, toate cu acelasi statut ca si Transnistria, mici tari desprinse dintr-o tara fosta sovietica. Capitala este la Tiraspol, oras pe malul Nistrului.Si cum eram noi peste weekend in Republica Moldova, terminasem de vizitat Milestii Mici, ne gandeam unde sa mancam de pranz. Si ne vine ideea: hai in Tiraspol, este doar la 70km, cat de greu poate fi sa trecem o vama care nu exista, intr-o tara care nu exista? Asa ca am plecat fara nicio documentare prealabila (mai bine) catre tara care este dar nu chiar, cu masina noastra cu numere de Romania, inchiriata din aeroportul din Chisinau.Cu cativa kilometri inainte de granita propriu-zisa incepe zona demilitarizata, si Transnistria te intampina dragalas cu multe tancuri, si soldati inarmati pana in dinti, dupa care urmeaza un drum plin de gropi pana la vama propriuzisa. Ei, aici a urmat o distractie de o ora, in care ne-au verificat toate actele de 20 de ori, si intr-un final ne-au emis o viza valabila fix 12 ore (ni s-a... Citeste in continuare pe shopaholic.ro Articol oferit de Citeste mai multe Articole pe shopaholic.ro