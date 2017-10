La pas prin Bucuresti: Memorialul Holocaustului

Stiam demult de Memorialul Holocaustului, inaugurat in 2009 pe malul Dambovitei. Dar, desi trec de sute de ori pe luna cu masina pe acolo, de abia in aceasta vara, parte din planul meu de a explora locuri in care nu am ajuns inca in Bucuresti, am studiat exact locatia si am plecat cu Lucas si Ema sa il vizitam.Proiectul a fost de la inceput unul controversat, actualul monument luind locul unui parculet, din care ca urmare au fost taiati mai multi copaci. Recunosct ca nu imi aduc aminte acest parculet, fostul Parc Brezoianu asa cum era el inainte de 2009, si pana sa citesc despre scandalul generat, am fost impresionata de structura, modul de realizare si simbolistica Memorialului.La 8 ani de la inaugurare am gasit Memorialul Holocaustului foarte ingrijit, buncarul subteran in care, pe placute ruginite, in joc de lumini succesive, precum gratiile, sunt trecute nume ale victimelor, fiind foarte curat, si nu, cum se prevestea in articole dedemult, plin de murdarii, catei sau vagabonzi (desi intrarea este libera). De asemenea, terasa din jur, punctata din loc in loc de cateva sculpturi cu simbolistica, este curata, si o plimbare de jur imprejur a placut mult copiiilor. Cu Lucas am abordat subiectul holocaustului, cenzurat asa ca pentru varsta lui, a citit placutele in romana si a int... Citeste in continuare pe shopaholic.ro Articol oferit de Citeste mai multe Articole pe shopaholic.ro