La pas prin Bucuresti: Scara ascunsa care urca Dealul Mitropoliei

Xenofon este singura strada in trepte din Bucuresti, dar nu este insa singura scara cu personalitate (si picturi) de la noi din oras. Undeva la baza Dealului Mitropoliei, printre case vechi pline de personalitate, gasesti (cu greu, inghesuita intre o poarta si un garaj) o alta scara cu aer misterios.De data aceasta nu are nume si rang de strada, dar compenseaza prin mult farmec. Scara care ajunge din strada Ienachita Vacarescu pana sus langa clopotnita Mitropoliei, se strecoara printre case si urca dealul in ritm alert si trepte un pic abrupte (care poarta semnele timpului trecut de cand au fost construite).Casele de pe marginea scarii au porti si curti care dau in balustradele scarii, incat poti avea senzatia chiar ca esti un musafir nepoftit in casa altcuiva (dar nu esti totusi). Iar scara iti ofera si doua surprize vizuale. Partea de inceput pastreaza balustrada originala, cu elem...