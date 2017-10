O fuga la mare in doi: Plimbare prin o Vama Veche pustie

Acolo, fix , in Vama Veche, ultima localitate inainte de granita cu Bulgaria, nu am ajuns niciodata in aproape 35 de ani. Nu sunt adeptata bailor de multime (mai ales cand multimea are un anumit grad de alcoolizare), asa ca am preferat mereu alte destinatii de plaja, fie mai in nord in Romania, fie mai la sud in Bulgaria. Dar recunosc ca eram totusi curioasa, si mi-am spus ca daca pana la 35 de ani nu ajung, apoi va fi prea tarziu. Insa mi-am planificat vizita sa fie pe gustul meu: intr-o dupa amiaza tarzie de duminica in iunie, cand, asa cum ma asteptam, Vama era pustie.Am pornit din capatul sau sudic, unde sunt terasele (si plajele) Acolo si Expirat, pana la Cherhana Vama Veche, cu celebra usa inspre mare, unde era zona de corturi. Apusul si lumina roz de deasupra marii, si locurile cochet amenajate de diverse terase, au fost prilej de poze tare simpatice. Iar putina lume din jur, cativa cu copii si/sau catei, cativa la plimbare romantica pe malul marii, au contribuit la o atmosfera foarte placuta.Mi-a placut si colorata Acolo, si scaunele din schiuri vechi de la Expirat, si pianul din nisip, si barca bleu trasa la mal in fata Cherhanalei. Nu stiu cum era "candva Vam... Citeste in continuare pe shopaholic.ro Articol oferit de Citeste mai multe Articole pe shopaholic.ro