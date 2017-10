O fuga la mare: Linistita plaja Agigea

La doar cativa kilometri de Constanta si aglomerata Mamaia, si inainte de statiunile din sud, pline ochi de turisti si ele toata vara, este Agigea, mic orasel linistit, pe malul marii. Si in golfuletul de sub case, ce adaposteste o plaja draguta, sunt acum 2 terase, 2 cherhanale, care te imbie la un pranz linistit, cu vedere la albastrul marii, combinat eventual cu o plaja pe sezloangele de lemn puse de ambele restaurante la dispozitia clientilor.Prima la care am ajuns, intr-un noiembrie foarte insorit, a fost . Meniul este similar, insa privelistea diferita, deoarece te uiti "inspre partea cealalata" a orasului, direct inspre plaja rotunda a micului golf, pe care sunt puse si sezlonguri, si c... Citeste in continuare pe shopaholic.ro Articol oferit de Citeste mai multe Articole pe shopaholic.ro