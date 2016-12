O piata de Craciun la palat: Schloss Halbturn

Anul trecut in ajunul Sarbatorilor am fost sa vizitam un castel pe langa Viena, care organizeaza an de an, intr-un anume weekend din decembrie, o frumoasa piata de Craciun, castelul Schallaburg. Anul acesta, intr-o vizita de weekend la Viena, am zis sa pastram traditia, si sa imbinam o cana de vin fiert cu o vizita la un nou palat in jurul capitalei Austriei, si asa am ajuns in Burgeland, la piata de Craciun organizata in curtea palatului Halbturn, o bijuterie de palat in stil baroc, pe vremuri folosita pentru vanatoare si drept resedinta de vara de catre familia imperial austriaca.Piata de Craciun este organizata in curtile interioare ale palatului, cu o sumedenie de casute cu delicatese, si mult vin fiert. In camerele palatului este organizat de asemenea un targ cu cadouri, dulciuri... Citeste in continuare pe shopaholic.ro Articol oferit de Citeste mai multe Articole pe shopaholic.ro