Plimbari in 4: In vizita la crama Lacerta

In ultima vreme ne-am tot nimerit in vizita la diferite crame, fie ele in Romania (Avincis), fie in Portugalia (in valea raului Douro) ori cele subterane din Republica Moldova. Si trebuie sa recunosc ca mi se pare interesant. Este interesant sa vezi pasiunea pusa in productia vinului, dar si diferitele tehnici folosite, dar si locatiile cramelor de cele mai multe ori sunt senzationale.Crama Lacerta este situata intr-o regiune superba a Romaniei, la aproximativ 1h de Ploiesti, in zona Dealu Mare, cam pe unde taie Paralela 45 Romania, unde toate dealurile sunt acoperite de siruri nesfarsite de vii (nu este singura crama din aceasta zona). Cladirile cramei sunt in varful unui deal, de unde ai o panorama absolut fenomenala cu verdele viilor. Si, la fel ca si la Avincis, cladirile in sine sunt un regal arhitectonic, o alaturare intre un conac de la 1900 (Conacu Dorobantu, opera lui Ion Mincu) si o cladire modernita cu multa sticla care pune in valoare zona.Vizita la Lacerta (a carui nume este imprumutat de la denumirea in latina a micii soparle care misuna peste tot prin zona printre vii) incepe cu...