Plimbari in 4: O zi pe dealurile de la Naeni, Buzau

Buzau e unul din cele mai interesante judete din Romania, cu o sumedenie de fenomene naturale unice (focul viu, canioane de sare, trovanti si celebrii vulcani noroiosi, ca sa numim cateva), cu dealuri pitoresti producatoare de vin bun, cu munti superbi, cu vestigii istorice importante, cu de toate. Dar totusi este unul din cele mai ignorate judete din punct de vedere istoric de la noi. Noua insa ne place sa facem cate o incursiune macar pe an, dat fiind si faptul ca obiectivele sale sunt suficient de aproape de Bucuresti, cat sa poti face chiar si doar un day trip, daca nu poti un weekend intreg (Citeste aici si alte sugestii despre ce mai poti face in Buzau - despre un weekend la Cabana Hadar, cu vizite la zimbrii, la Cascadele urlatoare, dar si despre dormit in butoaie, calarit, vizitat un muzeu unic in lume despre chihlimbar si biserici rupestre). Anul acesta numaram pana acum 3 excursii in zona. Si mai avem planuri inca neimplinite.O supriza placuta despre care nu stiam a fost satul Naeni, in care am ajuns mai mult din intamplare pe cand vizitam Ferma Dacilor intr-un weekend, si tocmai terminasem un tur al cramei Lacerta, la recomandarea ghidei de acolo. La nici 10 minute de Lacerta am gasit o bogatie de obiective turistice, si un peisaj absolut superb. Am inceput intai cu o vizita la Biserica dintr-o piatra, o biserica noua, dar cu decoratiuni frumoase si interesante, a carei povesti spune ca a fost construita dintr-o singura piatra foarte mare, care sta pe varful dealului Colarea, la o altitudine de 600 m.... Citeste in continuare pe shopaholic.ro Articol oferit de Citeste mai multe Articole pe shopaholic.ro