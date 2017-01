Plimbari in doi in jurul Copenhagai: Castelele Frederiksborg si Kronborg si Muzeul Louisiana

Dupa o saptamana minunata in Insulele Feroe, am revenit la viata urbana via unul din cele mai frumoase orase vizitate de mine: Copenhaga. Dar cum am stat doua nopti, si in Copenhaga mai fusesem deja de 2 ori (o data pentru Eurovision, in doi, si o data cu Lucas - si Ema in burtica - intr-un >roadtrip prin Danemarca) ne-am plimbat doar seara prin capitala daneza, si ziua full de aici ne-am rezervat-o unor vizite in jurul orasului.Ne-am inceput ziua explorind magnificul castel Frederiksborg si ale sale gradini minunate. A fost construit in secolul 17, ca resedinta regala, si este cea mai mare cladire Renaissance din Scandinavia. Este situat pe 3 insulite inconjurate de un lac, si are alaturi niste superbe gradini in stil baroc, cand am fost noi pline de flori.Ne-am continuat plimbarea in orasul Helsingor, situat in cel mai ingust punct al stramtorii Øresund, fasia de apa dintre Danemarca si Suedia. Aici ne-am luat pranzul in port, cu vedere la Suedia si la feriboatele care fac la 15 minute legatura intre cele doua tari, si apoi am continuat cu o vizita la castelul Kronborg, facut celebru de Shakespeare in Hamlet si adaugat pe lista UNESCO in... Citeste in continuare pe shopaholic.ro Articol oferit de Citeste mai multe Articole pe shopaholic.ro