Plimbari in doi: In vizita la cramele Avincis

Una din cele mai frumoase experiente de calatorii din Romania de anul trecut a fost vizita la cramele Avincis, langa Dragasani (de care apuc sa povestesc de abia acum - asa e cand calatoresti mult, se pare, mai repede planifici urmatoarea excursie decat sa povestesti de cea care tocmai a trecut).Am ajuns la podgoriile Avincis sambata in jurul pranzului, si vizita a inceput cu un tur al domeniului. Primul lucru care te incanta cand intri in lumea Avincis este arhitectura fabuloasa a cramei. Cladirea noua este intr-un stil minimalist, modern, perfect incadrata in peisajul verde al vitelor de vie din jur, cu iarba pe acoperis si privelisti superbe la Olt si la dealuri. La nu mare distanta este insa Vila Dobrusa, casa proprietarilor, restaurata impecabil, care are chiar si o piscina in laterala.Am coborat apoi in crama, unde ni s-a explicat intreg procesul de vinificatie, si am putut admira butoaie, sticle si tot felul de aparatura necesara.