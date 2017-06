Redescopera Romania: 5 locuri simpatice, dar putin cunoscute in zona Ploiesti-ului

Recent am avut 2 zile de plimbari in jurul Ploiesti-ului, de data aceasta in trei, doar eu si cei doi mici shopaholici. Am facut un pic de research, si am descoperit cateva locuri absolut interesante, la maxim jumatate de ora de Ploiesti (ceea ce inseamna in jur de o ora distanta din Bucuresti), care merita cu prisosinta vazute, cateva dintre ele fiind recent introduse in circuitul turistic. Planul initial era sa vizitam si in Ploiesti 2 muzee, Muzeul Ceasului si Muzeul Omului, dar profitind de vremea superba de afara, cu un soare primavaratic si 26 de grade, am preferat sa stam totusi in exterior, la atractii in aer liber. Cele 2 muzee insa par foarte interesante, si vom reveni la ele cu o alta ocazie, poate pentru a umple o zi ploioasa de toamna sau prea caniculara de vara.O alta aditie recenta in circuitul turistic prahovean este Conacul Pana Filipescu, din comuna Filipeștii de Târg. Singura experienta neplacuta din aceste 2 zile de plimbari prin Prahova a fost faptul ca, desi ajunsi cu jumatate de ora inainte de inchidere, nu am fost primiti inauntrul conacului. Nu ne-a pasat, copiii s-au distrat alergind pe pietrele din curtea frumoasei case (la care trebuie totusi sa revenim - as merge acolo pe zapada, curtea conacului parea cam golasa si ar arata tare bine sub un strat de nea) si eu am facut multe poze, sub privirile pe dupa geamuri ale angajatilor, care asteptau (cu nerabdare) sa plec... Citeste in continuare pe shopaholic.ro Articol oferit de Citeste mai multe Articole pe shopaholic.ro