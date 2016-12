Travel in doi: Explorind Insulele Feroe

De insulele Feroe am auzit primele dati la campionate europeene sau mondiale de fotbal. Erau descrise ca niste insule foarte mici, foarte indepartate, cu foarte putini oameni (si care ocazional insa reuseau sa ne bata sau remizeze, spre marele soc al tuturor suporterilor romani). Ei bine, se pare ca in Feroe fotbalul este o adevarata religie, au un campionat intern feroce, si pe insule mai mici chiar au muncit sa aplatizeze suficient spatiu pentru a isi construi propriul teren.M-am regasit deasupra insulelor Feroe in zbor inspre Islanda, cand ruta avionului dinspre Berlin pe acolo trece, si apoi am tot dat peste poze fabuloase din diverse locuri feroeze, fie cu o cascada in ocean, fie cu un lac cocotat pe cliffs-uri ametitoare deasupra valurilor, astfel ca incet-incet s-a conturat ideea ca intr-o vara sa facem o vizita. Mi se parea insa un loc greu de ajuns, cu minim cateva escale, dar, ca de multe ori, s-a dovedit extrem de usor de ajuns. Atlantic Airways, compania de zbor feroeza, are zboruri atat inspre Norvegia, cat si inspre Danemarca (tara de care feroezi depind in anumita masura). Iar spre Oslo si Copenhaga avem zbor direct din Bucuresti, plus ca amandoua destinatiile sunt minunate pe cont propriu, si merg perfect sa incadreze o saptamana de explorari in Insulele Feroe.Planul intregii excursii l-am detaliat aici, si a fost facut cu aproape 1 an inainte. In Feroe nu gasesti asa multe oferte de cazare, si daca vrei ceva cu adevarat dragut trebuie sa rezervi cu multa vreme inainte. Stiu ca prin martie ma uitasem, si deja iulie si august erau fully booked. Am stat in total 7 nopti in arhipelagul feroez, cazindu-ne in 3 locatii pe 3 insule diferite.In Insulele Feroe te duci in primul rand daca iti plac plimbarile in natura, o natura cu o clima extrem de instabila, cu peisaje de o frumusete dura si fioroasa in vreme innorata si care pur si simplu straluceste atunci cand iese soarele. Am prins soare stralucitor, ceata de nu vedeai la 1metru in fata, ploaie torentiala si vant de gata-gata sa te darame. O singura zi a fost insa cu ploaie non stop, torentiala si ne de iesit... Citeste in continuare pe shopaholic.ro Articol oferit de Citeste mai multe Articole pe shopaholic.ro