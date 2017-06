Travel in doi: O zi la plimbare in Salonic

Posibil cea mai apropiata mare de Bucuresti nu este Marea Neagra, cum ai putea crede la o privire aruncata pe harta, ci Marea Mediterana, la care ajungi usor, dupa doar 1 ora de zbor direct (cu Tarom), din Salonic, unul din cele mai mari porturi din Grecia. Nu numai ca Salonic este un oras cochet si plin de viata, la mare, dar este incadrat de statiuni cu plaje intinse, si poarta de acces usor catre locuri turistice consacrate, fie catre cele 3 brate ale peninsulei Halkidiki, ori catre zona muntoasa a nordului Greciei continentale. Poti chiar, in 3-4 ore, ajunge la ferrybotul care te duce pe insula Thassos, o destinatie draga romanilor pentru vacanta de vara.In plus, fata de Romania ai si avantajul unei clime mult mai blande. Noi am ajuns intr-un weekend de decembrie in Salonic, si ne-au intampinat 14 grade si un soare grecesc stralucitor.Dimineata ti-o poti incepe cu privire la mare, la unul din cele mai dragute si bine pozitionate hoteluri din oras, Electra, in piata centrala a Salonicului, Piata Aristotelous, la un fresh de portocale pe terasa rooftop, de la etajul 7, unde se serveste micul dejun. Vara tot aici este si o mica piscina cocheta, numai buna de o balaceala la soare.Poti iesi apoi la o plimbare pe faleza, care pe o parte are marea, si pe partea cealalta este acompaniata de un si... Citeste in continuare pe shopaholic.ro Articol oferit de Citeste mai multe Articole pe shopaholic.ro