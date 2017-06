Travel in doi: Pe la cramele cu sosele subterane din Republica Moldova

Un weekend ploios de aprilie ne-a gasit peste granita, in Moldova, pentru a ne satisface o curiozitate de demult, sa vizitam faimoasele crame cu labirint de sosele subterane de aici. In doua zile am vizitat doua crame, Milestii Mici si Cricova, care, desi asemanatoare ca si structura, au oferit doua experiente complet diferite.La Milestii Mici am poposit prima oara. Aici conduci pe strazile subterane cu masina proprie, in care ti se alatura un ghid. Din loc in loc opresti, pentru a vedea diferite puncte de interes, si a iti mai povesti mai multe despre aceasta lume a vinului complet neobisnuita. Primul popas a fost la o cascada subterana, iar drumul ne-a dus printr-un labirint de stradute, cu nume precum Feteasca ori Cabernet, pe langa butoaie gigantice sau cuve de metal in care se pastreaza vinul. Punctul culminant a fost vizita la colectia de sticle de vin, cea mai mare din lume, de in jur de un milion si jumatate de sticle, inscrisa in Guinness World Records, Cartea Recordurilor. Colectia aceasta gigantica este pastrata in bolte si rafturi speciale, si te plimbi pe alei de piatra printre sticle de vin vechi si de o suta de ani. Printre ele sunt si colectii private, pastrate aici, in subteran, unde conditiile de temperatura si umiditate sunt se pare excelente pentru a mentine calitatile vinului.Vizita de aproximativ 1h in subteran se termina cu o degustare de mai multe vinuri Milestii Mici, aduse in carafa pe masa, asezonate cu placinte si branzeturi. La sfarsit, de neratat sunt pozele cu fantanile din care curge vin in pahare gigantice.Initial ne gandisem ca o vizita la una din cramele subterane ale Moldovei este suficienta, dar trecind intamplator apoi pe langa Cricova, am decis sa ne abatem putin sa vedem cum este. Ne-a placut atat de mult cum arata intrarea, si... Citeste in continuare pe shopaholic.ro Articol oferit de Citeste mai multe Articole pe shopaholic.ro