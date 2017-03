Travel in doi: Plimbari deasupra norilor la Meteora

Meteora, in traducere directa "suspendat in aer" sau in mijlocul cerului, era demult demult pe lista mea de locuri care mi se parea fascinante. Cred ca de prima data cand am traversat Grecia, in liceu, in drum spre Italia, autocarul ne-a oprit undeva la marginea drumului si ghidul ne-a spus ca undeva, acolo, in munti, sunt niste manastiri suspendate absolut fabuloase. Pe care nu le vom vedea azi, insa. De atunci am avut in plan sa ajung la ele, dar am reusit de abia la finalul lui 2016, intr-un decembrie insorit cu 16 grade cum iti poate face Grecia cadou, avind ca punct de plecare Salonic (catre care ai zbor direct din Bucuresti, si de unde, pana la Meteora, faci putin peste 2h).Inca de cand intri in Kalabaka, satucul de unde incepe drumul serpuitor care urca pe la toate manastirile, iti dai seama ca ai ajuns intr-un loc cu totul special, cand vezi stancile gigantice care se itesc dintre case, pe langa pensiuni, biserici si magazine.Iar o data ce ai inceput urcusul pe sosea, si dai de prima manastire, te vei simti complet rupt de lume, intr-un peisaj demn de filme SF.In total sunt 6 manastiri, cocotate fiecare pe varful ei de stanca, si soseaua te lasa in fata... Citeste in continuare pe shopaholic.ro Articol oferit de Citeste mai multe Articole pe shopaholic.ro