Travel in doi: Un weekend relaxant prin Toscana

Inca de cand ne plimbasem prin primavara cu copiii printre dealurile Toscanei si prin orasele medievale extrem de sarmante, am stiut ca o sa vreau sa revenim si in doi, mi se parea un loc super relaxant si romantic, asezonat cu mult vin, mancare delicioasa si balaceli in ape termale.Si parerea mi-a fost confirmata cu prisosinta la sfarsitul lui septembrie, cand am revenit in Italia in doi, de data aceasta stabilindu-ne cartierul general in mijlocul Toscanei, pe Val d'Orcia. Cele doua zile petrecute aici le-am impartit intre vizitat orasele medievale toscaneze, bai termale si in scurt popas pe malul marii din apropiere, intr-o zona tare interesanta geographic. Bonus: am stat cazati la probabil cel mai frumos hotel la care am fost vreodata, intr-un castel medieval, cu cel mai frumos view, cea mai draguta piscina de unde am vazut cel mai scenic apus de anul acesta.(sau Saturnia) este un loc pe care imi doream de foarte multa vreme sa il vad. Sunt niste cascade in trepte, pe fiecare treapta sunt formate mici bazinase in care poti sta ca intr-un jacuzzi, doar ca nat...