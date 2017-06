Travel with kids: 3 zile pline de distractii in Singapore

In cadrul vacantei noastre de Paste prin Asia am alocat descoperirii orasului-tara Singapore 3 zile. De la inceput mi-am dat seama ca o sa fie insuficiente pentru a vedea/testa/explora/experimenta tot ce are orasul de oferit pentru cei mici, dar si pentru cei mari, insa am convenit ca vom reveni cu siguranta aici, mai ales dat fiind ca Singapore e o baza buna de plecare inspre alte destinatii de pe continentul asiatic, asa incat nu ne-am panicat, ne-am plimbat si am vizitat in ritmul celor mici, si ne-am simtit excelent.In nicio ordine, decat ca in aceasta am ajuns noi la ele, cam acestea au fost locurile pe care le-am vazut in 3 zile singaporeze:Seara atmosfera incinsa a zilei se domoleste, si este tare placut sa te plimbi prin oras. In ultima seara ne-am alocat timp unei plimbari in jurul golfului Marina, care de-o parte este strajuit de hotelul Marina Bay Sands, si care adaposteste un mall, un stralucitor magazin Louis Vuitton si face legatura, prin canale, si cu restul orasului. In plimbare treci pe langa un teren de fotbal plutitor, si poti saluta o statuie a lui Merlion, care scuipa apa. Apoi am urcat intr-un bumboat, o barcu... Citeste in continuare pe shopaholic.ro Articol oferit de Citeste mai multe Articole pe shopaholic.ro