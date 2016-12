Travel with kids: 5 activitati super cu copiii in Zagreb

In capitala Croatiei oprisem in doi acum cativa ani pret de o seara, timp in care am vizitat un muzeu super dragut, (Muzeul Relatiilor Esuate), care insa nu l-as recomanda pentru o vizita cu copiii si nu am revenit la el cu ocazia vizitei noastre de acum, in mini-vacanta de 1 decembrie. Insa Zagreb este un oras minunat si de vizitat cu copiii, si are o gramada de atractii interesante pentru cei mici. Am petrecut 2 nopti si 2 zile pline de activitati, si cred ca Lucas si Ema s-au distrat teribil. In afara de ce am reusit sa includem in program, au ramas si alte lucruri de facut si pentru o vizita viit... Citeste in continuare pe shopaholic.ro Articol oferit de Citeste mai multe Articole pe shopaholic.ro